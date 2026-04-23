zal dit seizoen niet meer in actie komen voor FC Barcelona, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De verwachting is dat het megatalent wel op tijd fit is voor het WK, wat een meevaller betekent voor Spaanse bondscoach Luis de la Fuente.

Yamal liep woensdagavond een ogenschijnlijk ernstige blessure op. De achttienjarige buitenspeler maakte vanaf elf meter de enige treffer van de wedstrijd in de zege van Barcelona op Celta de Vigo (1-0). Nadat hij raak schoot, ging hij onmiddellijk naar het gras, waarna de aanvaller vervangen moest worden. Yamal greep naar zijn hamstring en direct bestond er vrees voor zijn deelname aan het WK, dat over zo’n anderhalve maand van start gaat.

“De eerste diagnose wijst op een hamstringblessure, maar aanvullende tests moeten uitsluitsel geven”, schreef Mundo Deportivo woensdagavond nog. “Als de blessure wordt bevestigd, mist hij waarschijnlijk de rest van LaLiga en komt ook zijn deelname aan het WK in gevaar.”

Inmiddels is duidelijk wat Yamal precies mankeert. “Testen hebben uitgewezen dat Lamine Yamal een hamstringblessure heeft opgelopen in zijn linkerbeen”, schrijft Barcelona op X. “De speler zal nu een conservatief behandelplan volgen en de rest van het seizoen missen. Hij is naar verwachting wel beschikbaar voor het WK.”