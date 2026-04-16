Ronald Koeman is het niet eens met de kritiek die met regelmaat te verwerken krijgt. De bondscoach van Oranje stelt dat de middenvelder een ‘sleutelfiguur’ is voor het Nederlands elftal en FC Barcelona.

De Jong krijgt regelmatig kritiek over zich heen in Spanje en kreeg na zijn terugkeer na een blessure het verwijt zijn ploeg niet direct bij de hand te nemen. Op een persmoment voor een golftoernooi van Koeman in Barcelona reageert de bondscoach op de kritiek op de voormalig Ajacied. “Leg alsjeblieft geen extra mediadruk op Frenkie”, maakt hij duidelijk, geciteerd door SPORT.

“Ik vind dat niet eerlijk. Ik volg niet alle media, maar ik weet dat er van Frenkie altijd een bepaald niveau of type prestatie wordt verwacht als hij speelt", gaat Koeman verder. "Van hem worden altijd specifieke cijfers verwacht. Zelfs deze week. Hij kwam er tien minuten voor tijd in en moet dan meteen de wedstrijd omdraaien? Frenkie is een geweldige speler, een sleutelspeler voor mijn nationale team en voor Barcelona.”

De keuzeheer ziet een overeenkomst tussen Oranje en Barça. “Voor beide ploegen geldt dat er een enorm verschil is met of zonder De Jong”, aldus Koeman, die ook ingaat op de reacties vanuit Barcelona en Real Madrid richting de scheidsrechters na de uitschakelingen in de Champions League.

“Ik denk dat praten over de scheidsrechterlijke beslissingen een beetje overdreven is”, stelt Koeman. Hij begrijpt wel dat mensen binnen de clubs vinden dat ze zijn benadeeld. “Van buitenaf gezien lijkt dat voor mij niet zo. In geen van beide wedstrijden.” De bondscoach stelt dat de rode kaart voor Eduardo Camavinga bij Bayern München - Real Madrid, die hij kreeg voor het meenemen van de bal, terecht was. “Als ik de trainer van Real Madrid was, zou ik bozer zijn op Camavinga dan op de scheidsrechter.”