Jamie Carragher voorspelt vreselijk WK voor het Nederlands elftal

Met nog iets minder dan twee maanden tot de aftrap van het WK 2026 voorspelt Jamie Carragher hoe het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal verlopen. De voormalig verdediger, die vier jaar geleden de wereldtitel van Argentinië voorspelde, verwacht nu een eindzege voor Frankrijk en een vroegtijdige exit voor het Nederlands elftal.

Het toernooi wordt historisch: voor het eerst doen 48 landen mee en worden er maar liefst 104 wedstrijden afgewerkt. In die uitgebreide opzet ziet Carragher weinig ruimte voor verrassingen in de groepsfase. Wel voorspelt hij dat Brazilië in Groep B als tweede eindigt achter Marokko, terwijl Nederland in zijn ogen Groep F gaat winnen.

Daardoor treffen Nederland en Brazilië elkaar in de zestiende finales, en houdt het avontuur op voor de mannen van Ronald Koeman. "Het begint nu echt als een WK te voelen", zegt hij evenwel over de clash tussen Oranje en Brazilië. Voor de Seleçao komt het WK in de kwartfinale ten einde tegen Frankrijk. Opvallend is dat Carragher ook voorspelt dat de Verenigde Staten tot de kwartfinale reiken.

Het Liverpool-icoon ziet zijn thuisland Engeland ver komen, vertelt hij in het interview met The Telegraph. Na het uitschakelen van Noorwegen in de zestiende finale blijft Engeland in de achtste finale overeind door gastland Mexico te verslaan. In de kwartfinales wacht volgens Carragher een confrontatie met het verrassende Marokko, dat eveneens wordt verslagen.

Portugal blijkt in de halve finale echter een brug te ver. De andere halve finale gaat volgens Carragher tussen Frankrijk en Spanje, met Les Bleus als winnaar. Uiteindelijk strijden Frankrijk en Portugal dus om de wereldtitel. Portugal grijpt naast de eerste WK-eindzege: Carragher voorspelt de derde triomf voor de Fransen.