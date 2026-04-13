Dominic Frimpong (20) overleden na gewapende aanval op spelersbus in Ghana

De twintigjarige Berekum Chelsea-aanvaller Dominic Frimpong is in de nacht van zondag op maandag overleden, zo melden Ghanese media. De spelersbus werd het doelwit van een gewapende overval, waarbij de speler een hoofdwond opliep. Die is hem fataal geworden. Het nieuws is inmiddels bevestigd door de Ghanese voetbalbond.

Berekum Chelsea speelde zondag een uitwedstrijd tegen FC Samartex, die met 1-0 werd verloren. Na afloop van de wedstrijd, aan het begin van de avond, besloten de bezoekers om met de bus van Samreboi terug naar Berekum te keren. Dat is een reis van zo’n 6,5 uur. Tijdens de busrit ging het echter helemaal mis, zo meldt Berekum Chelsea via de officiële kanalen. “Op onze reis terug naar Berekum vanuit Samreboi is onze bus aangevallen door een groep gewapende overvallers die de weg hadden geblokkeerd om ons tegen te houden”, schrijft de club in een statement.

“Gemaskerde mannen met geweren schoten op onze bus terwijl de chauffeur probeerde om te keren. De spelers en staf zijn naar de bosjes in de buurt gevlucht om dekking te zoeken”, klinkt het. De club geeft aan dat een speler ‘zwaargewond’ is en op het moment van schrijven werd behandeld in het ziekenhuis. Volgens verschillende Ghanese media zou het dus gaan om de twintigjarige Frimpong en is hij inmiddels overleden aan zijn verwondingen. Inmiddels is dit nieuws bevestigd door de Ghanese voetbalbond.

“We zijn dankbaar voor de snelle reactie van de politiepatrouille, de sportjournalisten die de informatie snel verspreidden en de gemeente Ashiresu die tijdelijk onderdak bood aan onze spelers”, gaat de club verder. Berekum Chelsea dankt ook de voorzitter van de Ghanese voetbalbond, die al snel contact opnam met de club.