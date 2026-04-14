Na 52 jaar keert Haïti eindelijk terug op het WK

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Haïti, het land waarvoor meedoen aan het WK veel belangrijker is dan winnen.

Na maar liefst 52 jaar keert Haïti eindelijk terug op het hoogste podium. De laatste keer dat het land een WK speelde was in 1974. Dat Haïti, ondanks alle problemen in het land, er weer bij is, maakt dit al een bijzonder verhaal. En dat ze zich nu ook nog mogen meten met grote landen zoals Marokko en Brazilië, voelt als een klein wonder.

De weg naar kwalificatie

De WK-kwalificatie van Haïti begon in de tweede ronde van de CONCACAF, waar ze uitkwamen in een groep met Saint Lucia, Aruba en Barbados. Ze wonnen overtuigend van Saint Lucia en Aruba, beide met 5‑0, en boekten een 3‑1 zege tegen Barbados. Als nummer twee achter Curaçao stroomden ze door naar de Final Round, waar de uiteindelijke WK-plaatsen worden bepaald.

In deze beslissende ronde moesten ze het opnemen tegen Honduras, Costa Rica en Nicaragua. Haïti liet zien dat ze het niveau aankonden: ze speelden 3‑3 gelijk tegen Costa Rica, wonnen met 3‑0 van Nicaragua, verloren 3‑0 van Honduras, behaalden een 1‑0 overwinning tegen Costa Rica en sloten af met een 2‑0 zege op Nicaragua. Dankzij deze resultaten eindigde Haïti bovenaan de groep en verzekerde zich van een WK-ticket.

Programma WK 2026

Haïti zit in Groep C, een bijzonder zware poule met sterke tegenstanders: Brazilië, Marokko en Schotland. Haïti staat momenteel op nummer 83 van de wereldranglijst, moet het opnemen tegen enkele van de beste landen ter wereld: Brazilië (nummer 6), Marokko (nummer 8) en Schotland (nummer 43).

14 juni – 03:00 uur: Haïti – Schotland in Foxborough

20 juni – 02:30 uur: Brazilië – Haïti in Philadelphia

25 juni – 0:00 uur: Marokko – Haïti in Atlanta

Terugblik van vorige WK

Tijdens hun eerste optreden, in 1974 in West-Duitsland, verloren ze weliswaar van Italië, Polen en Argentinië, maar toch schreven ze geschiedenis. Aanvaller Emmanuel Sanon werd de grote man door te scoren tegen Italië. Met dat doelpunt doorbrak hij de reeks van Dino Zoff, die op dat moment al 1.142 minuten (ruim 12 wedstrijden) geen enkel doelpunt had geïncasseerd. Sanon was bovendien verantwoordelijk voor beide doelpunten van Haïti op dat toernooi.

Voetbal als lichtpunt in moeilijke tijden

Voor Haïti is voetbal enorm belangrijk. Het is de populairste sport van het land en wordt ook het meest beoefend. Juist omdat het al lange tijd slecht gaat met Haïti, maakt deze kwalificatie extra bijzonder en belangrijk: het zorgt voor een zeldzaam moment van positiviteit en trots. Door de aanhoudende onrust en het geweld sinds 2021 kan het nationale team niet in eigen land trainen of wedstrijden spelen. Toch blijft het elftal doorgaan, wat hun prestaties alleen maar indrukwekkender maakt.

Bekende namen

Haïti beschikt over een aantal interessante spelers om in de gaten te houden. De meest waardevolle naam is Jean-Ricner Bellegarde, die momenteel uitkomt voor Wolverhampton Wanderers en een marktwaarde heeft van zo’n achttien miljoen euro. Ook Wilson Isidor is een speler om op te letten. De spits van Sunderland zit nog maar kort bij de selectie, maar kan belangrijk worden voorin. De absolute sleutelspeler blijft echter Duckens Nazon. Met 44 doelpunten in 76 interlands is hij niet alleen enorm belangrijk, maar ook de all-time topscorer van Haïti. Daarnaast kan Haïti rekenen op Ruben Providence van Almere City.

De kansen op een stunt

Volgens de bookmakers is Haïti de absolute underdog van het WK. Bijna niemand verwacht dat ze de groepsfase zullen overleven tegen zulke sterke landen. De kans op een wereldtitel is volgens de kenners dan ook minimaal. Maar voor de mensen in Haïti maakt dat niet uit. Elk punt en elk doelpunt dat ze maken is voor hen al de allergrootste overwinning die er bestaat.