Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. FCUpdate licht alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het ARG Stadium in Houston, tijdens het toernooi aangeduid als Houston Stadium.

Voor Oranje wordt Houston een belangrijke halte tijdens het WK. Op 20 juni speelt Nederland hier tegen Zweden in de groepsfase. De kans is bovendien groot dat het daar niet bij blijft. Als Nederland als nummer twee eindigt in Groep F, keert het op 29 juni terug voor een wedstrijd in de tussenronde. Wint Oranje de groep, dan ligt op 4 juli een achtste finale in hetzelfde stadion in het verschiet. Houston kan daardoor uitgroeien tot een van de belangrijkste speelsteden van Nederland tijdens het toernooi.

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Het stadion krijgt in totaal zeven WK-wedstrijden toegewezen: vijf groepsduels, één wedstrijd in de tussenronde en één achtste finale. Tijdens het toernooi verdwijnt de commerciële naam NRG Stadium tijdelijk en spreekt de FIFA simpelweg van Houston Stadium.

Voetbal leeft in Houston

Hoewel het stadion vooral bekendstaat als thuishaven van het NFL-team Houston Texans, heeft het ook een rijke voetbalgeschiedenis opgebouwd. Dat heeft veel te maken met de enorme Latino-gemeenschap in de stad. Niet alleen heeft Mexico hier vaak gespeeld tijdens eindtoernooien, ook organiseert het weleens vriendschappelijke wedstrijden in Houston.

Al in 2003 trok een duel tussen de Verenigde Staten en Mexico bijna 70.000 toeschouwers. Daarna volgden talloze interlands van Mexico, Gold Cup-wedstrijden en grote internationale toernooien. Tijdens de Copa América Centenario van 2016 speelde Lionel Messi hier een hoofdrol. In de halve finale tegen de Verenigde Staten scoorde hij uit een vrije trap en werd hij de topscorer aller tijden van Argentinië.

Ook op clubniveau kwamen grote namen langs. Manchester United speelde hier tegen Manchester City, Bayern München trof Real Madrid en in 2023 versloeg Real Madrid Manchester United voor bijna 68.000 toeschouwers. In 2025 organiseerde het stadion zelfs de finale van de CONCACAF Gold Cup tussen Mexico en de Verenigde Staten.

Hoe heet wordt het?

Voor Oranje kan niet alleen Zweden een uitdaging vormen. Ook het Texaanse klimaat verdient aandacht.

Juni en juli behoren tot de warmste periodes van het jaar in Houston. Temperaturen van 33 tot 35 graden Celsius zijn normaal, terwijl de hoge luchtvochtigheid de gevoelstemperatuur vaak nog verder opdrijft. Buiten het stadion kan het daardoor benauwd en tropisch aanvoelen.

Het goede nieuws voor spelers en supporters is dat Houston Stadium beschikt over een uitschuifbaar dak en volledig geklimatiseerd kan worden. Anders dan in sommige andere WK-stadions zullen de wedstrijden dus onder gecontroleerde omstandigheden worden gespeeld.

Eerste NFL-stadion met een uitschuifbaar dak

Toen het stadion in 2002 werd geopend, was het een technologische primeur. Het werd het eerste NFL-stadion ooit met een volledig uitschuifbaar dak.

Van buiten valt vooral de transparante uitstraling op. Door het gebruik van grote glaspartijen lijkt het gebouw 's avonds van binnenuit op te lichten. Het dak bestaat uit twee enorme panelen die in ongeveer zeven minuten kunnen openen of sluiten. Daarmee combineert Houston Stadium de sfeer van een openluchtstadion met het comfort van een overdekte arena.

Binnen biedt het plaats aan ruim 72.000 toeschouwers, terwijl de capaciteit voor grote evenementen kan oplopen tot ongeveer 80.000 bezoekers.

In 2013 kreeg het stadion bovendien gigantische videoschermen achter de eindzones. Destijds waren die zelfs groter dan de schermen van het beroemde AT&T Stadium in Dallas. Inmiddels zijn ze ingehaald door nieuwere installaties, maar ze behoren nog altijd tot de indrukwekkendste videosystemen in de sportwereld.

Het stadion kreeg in 2008 ook een serieuze beproeving te verwerken. Orkaan Ike beschadigde delen van het dak en blies stukken bekleding weg. Binnen lagen grote brokstukken verspreid over de tribunes en het veld. Toch bleek de constructie sterk genoeg om na reparaties relatief snel weer in gebruik te worden genomen.

Hoe een Super Bowl-schandaal leidde tot YouTube

Op 1 februari 2004 was Houston het middelpunt van de sportwereld. Tijdens de Super Bowl tussen de New England Patriots en Carolina Panthers traden Janet Jackson en Justin Timberlake op tijdens de rustshow.

Aan het einde van hun optreden trok Timberlake een deel van Jacksons outfit los, waardoor haar borst kort zichtbaar werd voor een televisiepubliek van ongeveer 150 miljoen mensen. De rel die volgde werd bekend als Nipplegate.

Amerikaanse televisiezenders scherpten hun regels aan, de NFL verbrak de samenwerking met MTV en de Amerikaanse toezichthouder legde een recordboete op. Jarenlang bleef het incident onderwerp van discussie.

Miljoenen mensen probeerden de beelden online terug te vinden, maar ontdekten dat daar eigenlijk geen geschikt platform voor bestond. Jawed Karim verklaarde later dat juist die frustratie hem inspireerde bij het ontwikkelen van een website waarop gebruikers eenvoudig video's konden uploaden en bekijken. Dat platform werd YouTube.

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Beyoncé, Taylor Swift en wereldsterren

Net als veel Amerikaanse topstadions is Houston Stadium veel meer dan alleen een sportlocatie. Het ontving de Super Bowl van 2004 en 2017, organiseerde WrestleMania en is de vaste thuisbasis van de gigantische Houston Livestock Show and Rodeo.

Ook de concertagenda oogt indrukwekkend. Onder anderen U2, Beyoncé, The Rolling Stones, Metallica, Coldplay, Guns N' Roses, Bruno Mars, One Direction en Taylor Swift traden er op.

Voor Swift maakte Houston zelfs een uitzondering. Toen haar Eras Tour in 2023 neerstreek in Texas werd het stadion tijdelijk omgedoopt tot NRG Stadium (Taylor's Version), een knipoog naar de heruitgaven van haar albums.

Houston Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2002

Officiële naam: NRG Stadium

Locatie: Houston, Texas

Capaciteit: 72.220 (uitbreidbaar tot circa 80.000)

Dak: uitschuifbaar

Bespeler: Houston Texans (NFL)

WK-wedstrijden: 7

Alle WK-wedstrijden in Houston Stadium (Nederlandse tijd)

Zondag 14 juni

Groep E — 19.00 uur: Duitsland - Curaçao

Woensdag 17 juni

Groep K — 19.00 uur: Portugal - DR Congo

Zaterdag 20 juni

Groep F — 19.00 uur: Nederland - Zweden

Dinsdag 23 juni

Groep K — 19.00 uur: Portugal - Oezbekistan

Zaterdag 27 juni

Groep H — 01.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

Maandag 29 juni

Zestiende finale — 19.00 uur: Winnaar Groep C - Nummer 2 Groep F

Als Nederland tweede wordt in de groep, speelt het deze wedstrijd.

Zaterdag 4 juli

Achtste finale — 19.00 uur

Als Nederland eerste wordt in de groep en de zestiende finale overleeft, speelt het deze wedstrijd.

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