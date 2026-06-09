Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. In aanloop naar het WK licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het MetLife Stadium in New Jersey, onder meer het decor van de WK-finale.

Waarom draagt het MetLife Stadium tijdens het WK de naam van twee staten?

Omdat commerciële stadionnamen tijdens het WK in de ban zijn gedaan door de FIFA, spreken we tijdens het WK officieel van het New York/New Jersey Stadium. Hoe kan het dat het MetLife Stadium de naam van twee verschillende staten draagt? Dat zit zo: het stadion ligt in de plaats East Rutherford, New Jersey, op hemelsbreed acht kilometer van de stad New York. De vaste bespelers van het MetLife Stadium komen echter allebei uit The Big Apple. Het gaat om twee clubs uit de american football-competitie, de NFL: de New York Giants en de New York Jets.

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Vervanger van het Giants Stadium

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Tot de oplevering van het MetLife Stadium speelden de Giants en de Jets hun thuiswedstrijden in het Giants Stadium. Zoals de naam al doet vermoeden, was dat onderkomen het eigendom van de Giants, die een huurovereenkomst met de stadgenoot hadden. Het Giants Stadium, geopend in 1976, werd behalve door beide NFL-clubs ook gebruikt als thuishaven van de voetbalclubs New York Cosmos en later de New York Red Bulls. In het stadion werden bovendien tal van popconcerten georganiseerd, daarnaast fungeerde het als decor voor zeven wedstrijden tijdens het WK van 1994. Het Giants Stadium was echter gedateerd, waardoor de Giants en de Jets uiteindelijk besloten om gezamenlijk een nieuw onderkomen te laten bouwen, pal naast het oude. In 2010 was het MetLife Stadium klaar, met een capaciteit (82.500) die net iets hoger ligt dan die van zijn voorganger (80.242).

Het ontwerp van het MetLife Stadium

Het ontwerp van het MetLife Stadium kan worden gezien als een compromis tussen de Giants en de Jets. Waar de Giants een 'traditioneel' stadion van steen en metaal op het oog hadden, ging de voorkeur van de Jets uit naar een modernere tempel waarin veel glas zou worden verwerkt. Uiteindelijk werd gekozen voor een stadion dat grotendeels is opgetrokken uit kalksteen, met een buitenste laag waarin veel glas en aluminium verwerkt zijn. De verlichting kan van kleur veranderen naar gelang welke van de twee bespelers die dag thuis speelt: blauw voor de Giants, groen voor de Jets. Dat idee is 'gestolen' uit Duitsland, waar de Allianz ArenA in München in de eerste jaren werd gedeeld door stadgenoten Bayern (rood) en 1860 (blauw)

Het MetLife Stadium beschikt niet over een dak. Wel werd het stadion twee jaar na de oplevering voorzien van een ring van in totaal 1.350 zonnepanelen, verdeeld over 47 losse frames, die de energie leveren voor de LED-verlichting en de rest van het stadion. Speciaal voor het WK is de vaste kunstgrasmat in mei 2026 vervangen voor een echte grasmat. Daarnaast zijn reeds in januari 2024 de betonnen hoeken van de onderste ring gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, modulaire stalen constructie. Dit omdat er anders geen ruimte was om aan de minimale veldafmetingen voor een voetbalwedstrijd te voldoen. In 2025 was het MetLife Stadium gastheer van negen wedstrijden op het WK voor clubs, waaronder de finale. Daarin was Chelsea met 3-0 te sterk voor Paris Saint-Germain.

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Lopend naar de WK-finale? Slecht idee

Het gebied rond het MetLife Stadium bestaat grotendeels uit snelwegen en parkeerplaatsen. Het stadion lopend bereiken is daardoor zo goed als onmogelijk en wordt dan ook ten strengste afgeraden. Dat heeft bovendien nog een andere reden: het gebied waarin het stadion gelegen is, was vroeger het decor van zware industrie. Daardoor bevatten de grond en de waterpartijen in de omgeving hoge concentraties van de meest giftige stoffen, zoals kwik. Reeds in 1983 (!) besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn, op moeten draaien voor de kosten om de bodem te saneren en het water weer schoon te krijgen. Tot op de dag van vandaag putten zij echter alle wettelijke mogelijkheden uit om onder hun verplichtingen uit te komen.

Lopend naar het stadion gaan is dus geen optie, maar het openbaar vervoer vormt bepaald geen aantrekkelijk alternatief. Dat heeft vooral te maken met de prijs. Waar een treinkaartje vanaf het Penn Station in New York naar het stadion normaal 12,90 dollar kost, ben je daar gedurende het WK maar ruim elf (!) keer zoveel aan kwijt: 150 dollar. Ook een buskaartje is met 80 dollar behoorlijk prijzig.

Meer weten over deze onderwerpen? Check vooral deze verhelderende video van YouTuber Evan Edinger.

BREAKING: The 2026 FIFA World Cup Final will be played at MetLife Stadium in New Jersey.



MetLife Stadium was chosen over SoFi Stadium in Los Angeles and AT&T Stadium in Dallas. pic.twitter.com/OVsmnb8Rbb — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 4, 2024

Niet het grootste WK-stadion, maar tóch het decor van de finale

Van alle 16 WK-stadions, heeft het MetLife Stadium de op twee na hoogste capaciteit. Enkel het AT&T Stadium in Texas (94.000) en het Estadio Azteca in Mexico Stad (83.000) kunnen nóg meer toeschouwers kwijt. De FIFA besloot om een aantal redenen echter om het MetLife Stadium aan te wijzen als locatie voor de eindstrijd. Zo speelde mee dat New York/New Jersey aan de oostkust van de VS ligt en dus minder tijdsverschil heeft met Europa dan de westelijker gelegen stadions. Bovendien is het stadion vanwege de drie nabijgelegen internationale vliegvelden (JFK, LaGuardia en Newark) vanuit de hele wereld goed te bereizen.

MetLife Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2010

Officiële naam: MetLife Stadium

WK-naam: New York New Jersey Stadium

Locatie: East Rutherford, New Jersey

Bespelers: New York Giants, New York Jets

Capaciteit: 82.500

Dak: geen

Blikvanger: ring van 1.350 zonnepanelen

Bouwkosten: 1,6 miljard dollar

WK-wedstrijden: 8

Alle WK-wedstrijden in het MetLife Stadium (Nederlandse tijd)

Zaterdag 13 juni

Groep C - 00.00 uur: Brazilië - Marokko

Dinsdag 16 juni

Groep I - 21.00 uur: Frankrijk - Senegal

Dinsdag 23 juni

Groep I - 2.00 uur: Noorwegen - Senegal

Donderdag 25 juni

Groep E - 22.00 uur: Ecuador - Duitsland

Zaterdag 27 juni

Groep L - 23.00 uur: Panama - Engeland

Dinsdag 30 juni

Zestiende finale - 23.00 uur: Winnaar groep I - Nummer drie Groep C/D/F/G/H

Zondag 5 juli

Achtste finale - 22.00 uur: Winnaar zestiende finale tussen winnaar Groep C en nummer 2 groep F - Winnaar zestiende finale tussen nummer twee Groep E en nummer twee groep I

Zondag 19 juli

Finale - 21.00 uur: Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2