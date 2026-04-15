Anouk Hoogendijk heeft in de podcast 30 Minuten Rauw gesproken over de salarissen in de vrouwentak van het profvoetbal. In dat gesprek onthult ze dat ze in haar laatste jaar bij Ajax slechts 1400 euro bruto verdiende per maand.

In de podcast gaat Hoogendijk in op de salarissen in het vrouwenvoetbal, waar ze een vergelijking maakt met het mannenvoetbal. “Als profvoetballer ga je heel jong het huis uit, als profvoetbalster heel laat”, stelt de 103-voudig international. “Die mannen verdienen al heel jong heel veel en wij verdienen heel vaak heel weinig.” Ze geeft toe dat de situatie in het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren wel wat is veranderd.

Later in het gesprek krijgt Hoogendijk de vraag wat ze precies heeft verdiend in haar carrière. Daarbij wordt aangegeven dat mannelijke profvoetballers vaak al vroeg in hun loopbaan tonnen verdienen. “Nee joh, dat heb ik nooit gehad”, aldus de veertigjarige oud-prof. “In 2017, mijn laatste jaar en het jaar waarin ik stopte met voetballen, verdiende ik 1400 euro bruto bij de club”, doelt ze op haar laatste seizoen bij Ajax.

In Amsterdam had Hoogendijk een auto van de club, maar het bedrag hiervoor ging nog wel van die 1400 euro af. Van alleen het clubvoetbal kon ze dus niet leven. “Ik had wel nog wat dingen die ik erbij deed: clinics en het Nederlands elftal.” Ze vertelt dat de speelsters bij Oranje dertig euro per punt kregen. “Als je verloor, was dat niks, terwijl we op trainingskamp twaalf euro per dag kregen. Het was altijd een beetje sprokkelen, dat was gewoon niet anders.”