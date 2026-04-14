Etienne Vaessen volgde therapie na ernstige botsing met Brian Brobbey

14 april 2026, 13:09
Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Etienne Vaessen heeft EMDR-therapie ondergaan om het trauma na zijn botsing met Brian Brobbey te verwerken. Dat vertelt de doelman van FC Groningen in het programma Matchday van Supergaande.

Brobbey en Vaessen beleefden in 2023 een heftig incident. De spits van Ajax kwam hard in aanraking met Vaessen, die destijds onder contract stond bij RKC Waalwijk. De doelman bleef bewusteloos liggen op het veld van het Mandemakers Stadion, waarna de wedstrijd werd gestaakt.

Voor Vaessen was dit het moment om EMDR-therapie te volgen, een methode die bedoeld is voor traumaverwerking. Het was de tweede keer dat hij deze therapie volgde. Hij deed dit eerder nadat hij in 2014 als medewerker van de MediaMarkt door een winkeldief met een mes tussen zijn ribben werd gestoken.

“De eerste zes maanden heb ik EMDR-therapie gehad”, vertelt Vaessen over het incident in de MediaMarkt. “Dan gaat een psycholoog voor je zitten met een bewegende vinger en moet je terug naar die gedachte. Dan verdwijnt het. Het is een effectieve therapie en na verloop van tijd was het weg. Ik heb het na het incident met Brobbey ook gehad om het trauma te verwerken en weer snel te kunnen spelen.”

