Etienne Vaessen wordt één minuut voor aftrap plots naar binnen gestuurd door Joey Kooij

11 april 2026, 21:06
Etienne Vaessen FC Groningen - Go Ahead Eagles
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk moment zaterdagavond vlak voor FC GroningenGo Ahead Eagles. Etienne Vaessen werd toen de spelers al klaarstonden voor de aftrap terug naar de kleedkamer gestuurd door scheidsrechter Joey Kooij, waardoor de wedstrijd tien minuten later begon.

FC Groningen en Heracles betraden zaterdag om 19.58 uur het veld in De Euroborg voor hun onderlinge wedstrijd in de Eredivisie (oorspronkelijke aftrap 20.00 uur). Nadat de spelers van beiden elftallen elkaar de hand hadden geschud, sprintte Vaessen om 19.59 uur opeens het veld af.

De doelman van FC Groningen werd door Kooij naar de kleedkamer gestuurd, omdat zijn donkerblauwe keepersshirt conflicteerde met het uittenue van Go Ahead Eagles.

Het duurde vervolgens even voordat Vaessen weer terugkeerde op het veld: uiteindelijk werd de wedstrijd pas om 20.10 uur in gang gezet. Volgens de NOS was het rode shirt waarmee Vaessen uiteindelijk terugkeerde op het veld afkomstig uit de fanshop.

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
24
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

