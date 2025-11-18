De WK-koorts in Suriname stijgt tot een hoogtepunt, zo bericht De Telegraaf. Eén supporter gaat zelfs zo ver dat hij het gezicht van FC Groningen-keeper op zijn onderbeen laat tatoeëren.

Onder leiding van bondscoach Stanley Menzo staat Suriname op de drempel van de allereerste kwalificatie voor een WK-eindtoernooi ooit. Natio is na vijf speelronden koploper in haar poule en speelt vannacht (woensdagochtend 2.00 uur Nederlandse tijd) het afsluitende duel, uit bij Guatemala. Suriname moet die wedstrijd winnen en dan hopen naaste belager Panama - dat gelijktijdig tegen El Salvador speelt - voor te blijven. Beide landen hebben nu negen punten, bij een gelijk puntenaantal geeft het doelsaldo de doorslag. Met +5 om +2 is dat op dit moment in Surinaams voordeel.

De historische kwalificatie leeft gigantisch in Suriname, zo bericht De Telegraaf. Verslaggever Robert Alting voert de 25-jarige Melvin Wirjosemito op, die besloten heeft dat hij het gezicht van Vaessen op zijn linker onderbeen vereeuwigd wil hebben in een tattoo. "Ik las zijn verhaal, over hoe hij zijn band met Suriname ontdekte. Dat deed me veel. Hij is een Burnet, een echte Surinamer. Zo zie ik hem." Zijn vriend Shaquille Hessen (27), eigenaar van de betreffende tattooshop, vult aan: "Vaessen is wreed, man. Hij maakt geen grappen. Hij vecht als een leeuw." Wirjosemito weet nú al zeker dat het niet meer mis kan gaan: "Wat nu gebeurt, is écht geschiedenis. Ook als we het WK toch niet halen. Maar we halen het. Honderd procent."

Vaessen (30) is geboren in Breda, maar kan dankzij een Surinaamse opa toch voor dat land uitkomen als international. Dat had nog wel de nodige voeten in de aarde, onthulde de keeper recent tegenover het Dagblad van het Noorden. Vaessen vertelde de krant dat zijn opa, Johannes Burnet, in Suriname is geboren en op zijn tiende naar Nederland vertrok. "Daar werd mijn vader in 1950 geboren, maar mijn opa is niet bij dat gezin gebleven. We kwamen er achter dat hij naar Zweden is verhuisd en daar ook een gezin heeft gesticht. Toen hij 54 was, is hij daar overleden. Ik heb hem nooit gekend", aldus de sluitpost.

Na lang zoeken vond Vaessen de geboorteakte van zijn opa, maar toen dook een volgend probleem op: zijn eigen vader bleek hem nooit erkend te hebben. Vaessens ouders scheidden toen hij twaalf jaar oud was. "Gelukkig heb ik goed contact met mijn vader. Toen ik hem vertelde dat ik voor Suriname uit wilde komen, zijn we naar het gemeentehuis gegaan om mijn geboorteakte op te vragen. Ik vroeg mijn vader: pa, je hebt me wel erkend toch? Hij dacht van wel, maar wat denk je? Op de akte stond alleen de naam van mijn moeder. Ik keek mijn vader aan en zei: dan erken je me nu toch? Toen heeft hij me daar op het gemeentehuis, anderhalf jaar geleden, alsnog erkend als zijn zoon." In juni 2024 maakte de doelman van FC Groningen vervolgens zijn debuut voor Natio. Inmiddels heeft hij veertien interlands achter zijn naam. Vannacht - in zijn vijftiende interland - kan hij geschiedenis schrijven met zijn land.