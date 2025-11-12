Live voetbal 2

Vaessen waakt voor helse uitwedstrijden met Suriname: 'Die ploegen schoppen je doormidden

Etienne Vaessen van FC Groningen viert de 0-2 van Thom van Bergen tegen NAC Breda
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
12 november 2025, 18:56

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen kan geschiedenis gaan schrijven met Suriname. Het land kan zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het WK, maar makkelijk wordt dat niet. Vaessen is op zijn hoede voor de stugge tegenstanders die hij tijdens de interlandperiode treft.

Suriname speelt donderdagavond tegen El Salvador en dinsdagnacht tegen Panama. Alles ligt nog open in de groep van Natio, want de verschillen zijn nihil. Suriname heeft op dit moment evenveel punten als Panama. Guatemala volgt met vijf punten en El Salvador heeft tot dusver vier punten verzameld.

Artikel gaat verder onder video

"We moeten twee keer winnen, het liefst met veel doelpunten verschil, want we staan gelijk met Panama", vertelt Vaessen in aanloop naar de twee wedstrijden in gesprek met Voetbal International. "Het klinkt misschien heel makkelijk nu ik dat zeg, maar uitwedstrijden daar zijn echt een hels karwei", geeft de doelman aan.

"Die ploegen grijpen alles aan en schoppen je dwars doormidden. Dan nog vind ik dat wij van die landen moeten winnen. Het zou heel bijzonder zijn als we het halen. Ik reken me nog niet rijk, want dan is de teleurstelling heel groot als we het niet halen."

De doelman merkt dat de druk er vol op staat bij Suriname. Dit is het moment dat het móét gebeuren: "Het liefst zou ik het benaderen als een normale wedstrijd, maar dat lukt waarschijnlijk toch niet. Wij kunnen Suriname nu echt op de kaart zetten. Dat hebben ze in Suriname ook door. En niet alleen daar, want overal ter wereld wonen mensen met Surinaamse roots. Wij willen die mensen trots maken."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Daishawn Redan

Daishawn Redan (24) opgenomen in Thaise afkickkliniek om ernstige verslaving

  • Gisteren, 21:11
  • Gisteren, 21:11
FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld met op de achtergrond vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA

Groningen-directeur Van Mosselveld pleit voor nieuwe vuurwerk-aanpak in voetbalstadions

  • Gisteren, 10:36
  • Gisteren, 10:36
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • ma 10 november, 23:01
  • 10 nov. 23:01
4 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Guatemala - Suriname

02:00
Wordt gespeeld op 19 nov. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Concacaf
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
9
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel