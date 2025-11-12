FC Groningen-doelman kan geschiedenis gaan schrijven met Suriname. Het land kan zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het WK, maar makkelijk wordt dat niet. Vaessen is op zijn hoede voor de stugge tegenstanders die hij tijdens de interlandperiode treft.

Suriname speelt donderdagavond tegen El Salvador en dinsdagnacht tegen Panama. Alles ligt nog open in de groep van Natio, want de verschillen zijn nihil. Suriname heeft op dit moment evenveel punten als Panama. Guatemala volgt met vijf punten en El Salvador heeft tot dusver vier punten verzameld.

"We moeten twee keer winnen, het liefst met veel doelpunten verschil, want we staan gelijk met Panama", vertelt Vaessen in aanloop naar de twee wedstrijden in gesprek met Voetbal International. "Het klinkt misschien heel makkelijk nu ik dat zeg, maar uitwedstrijden daar zijn echt een hels karwei", geeft de doelman aan.

"Die ploegen grijpen alles aan en schoppen je dwars doormidden. Dan nog vind ik dat wij van die landen moeten winnen. Het zou heel bijzonder zijn als we het halen. Ik reken me nog niet rijk, want dan is de teleurstelling heel groot als we het niet halen."

De doelman merkt dat de druk er vol op staat bij Suriname. Dit is het moment dat het móét gebeuren: "Het liefst zou ik het benaderen als een normale wedstrijd, maar dat lukt waarschijnlijk toch niet. Wij kunnen Suriname nu echt op de kaart zetten. Dat hebben ze in Suriname ook door. En niet alleen daar, want overal ter wereld wonen mensen met Surinaamse roots. Wij willen die mensen trots maken."