Ronald Waterreus ziet geen heil in het concept van het komende WK, waar voor het eerst 48 teams aan zullen meedoen, zo stelt hij in zijn column in De Limburger. De analist gunt Suriname, Kaapverdië en Curaçao een plek op het eindtoernooi, maar vindt de uitbreiding maar een matig precedent.

Suriname, met Stanley Menzo aan het roer, kan deze week een hele grote stap zetten naar het eerste WK ooit. "Het vooruitzicht op wat komen gaat is natuurlijk mooi", begint Waterreus. "Winst op Guatemala, woensdag, en Suriname kan het WK nauwelijks nog mislopen. En dat betekent dat Menzo’s elftal, met louter Eredivisiespelers of voormalige Eredivisiespelers, komende zomer voor het eerst op het allergrootste podium staat." Maar Suriname is niet het enige land met Nederlandse linkjes dat we mogelijk komende zomer in de VS, Canada en Mexico kunnen zien spelen. "Ook voor het Nederlands getinte Curaçao van Advocaat zou het fantastisch zijn als ze zich kwalificeren. Kaapverdië, het team van voormalig MVV’er Dailon Livramento, waarin de voertaal waarschijnlijk Rotterdams is vanwege zes krachten uit die stad, is al geplaatst."

'Potsierlijk en absurd'

Waterreus gaat deze landen, mochten zij allemaal het eindtoernooi bereiken, met veel interesse volgen, maar vindt het feit dat er 48 in plaats van 32 landen mee gaan doen een matige beslissing. "We zouden het kunnen hebben over hoe potsierlijk het is, liefst 48 landen die meedoen aan het WK. En in wezen is het natuurlijk ook absurd, een eindtoernooi waarop zo’n tachtig procent van de deelnemers niets te zoeken heeft. Het is slechts wachten op de dag dat de ultra-commerciële FIFA de weg naar een eindtoernooi ook open gooit voor Tuvalu, Vaticaanstad en Luilekkerland", aldus de cynische Waterreus.

Toch sluit de voormalig doelman af met een positieve noot. Waterreus kan niet wachten om Dick Advocaat komende zomer aan het werk te zien. "Echt, wat zou het fantastisch zijn, Dick die in het Mexicaanse Estadio Azteca op z’n Dicks naar de zijlijn spurt omdat zijn midvoor van RKC niet goed in de organisatie loopt.” Daarmee doelt Waterreus mogelijk op Godfried Roemeratoe, middenvelder bij de Waalwijkse vereniging.