Vaessen overleefde in het verleden al eens een schokkend incident in de MediaMarkt

De beelden van RKC-doelman hebben zaterdagavond voor schokkende reacties gezorgd in heel Nederland, maar natuurlijk al helemaal bij familieleden en vrienden. Zij zullen ongetwijfeld hebben teruggedacht aan een eerder ernstig incident, want jaren geleden werd de Brabantse doelman neergestoken toen hij aan het werk was in de MediaMarkt.

In 2014 werd moest Vaessen als bewaker van de MediaMarkt in Breda de achtervolging inzetten op een winkeldief. Liggend op de grond stak de dief Vaessen een mes tussen zijn ribben. De doelman moest vervolgens met een drain in zijn long dagenlang in het ziekenhuis liggen, zo schrijft het Brabants Dagblad zondagmiddag. Het had lichamelijke gevolgen, want Vaessen heeft hier een litteken aan overgehouden, maar het zorgde ook voor een mentale klap bij de keeper.

Artikel gaat verder onder video

Zo had de doelman lang van nachtmerries en was hij angstig, maar kwam hij er uiteindelijk helemaal bovenop en zette hij grote stappen in de voetballerij: "Die gebeurtenis heeft me alleen maar sterker gemaakt", gaf de 28-jarige keeper vier jaar geleden aan. Bij bekenden van Vaessen zullen de gebeurtenissen van bijna tien jaar geleden door het hoofd hebben gespookt, want opnieuw ontstond er een zorgelijke situatie rondom hem.

De opluchting is in Nederland dan ook groot dat Vaessen bij kennis en aanspreekbaar is en hij in het ziekenhuis een goede nacht heeft doorgemaakt. Nu zal de focus komen te liggen op goed herstellen, maar dat heeft de doelman van RKC in het verleden ook op knappe wijze gedaan na een traumatische gebeurtenis.