Spelers RKC Waalwijk vallen elkaar aan: 'Hij heeft een kronkel in zijn hoofd'

RKC Waalwijk boekte zaterdag de eerste overwinning van het seizoen (0-2 bij Vitesse), maar doelman Etienne Vaessen was lang niet over alles tevreden. Tijdens de wedstrijd viel hij twee keer woedend uit richting zijn ploeggenoten. RKC-aanvoerder Michiel Kramer kan er een dag later wel om lachen.

Na 27 minuten was Vaessen woest op Julian Lelieveld, die in zijn ogen te weinig deed om een schot van Melle Meulensteen te voorkomen. Vaessen kwam zijn doel uit en schreeuwde richting Lelieveld, maar werd op zijn beurt aangepakt door verdediger Dario Van den Buijs, die het opnam voor Lelieveld en Vaessen wegduwde. In de 86ste minuut viel Vaessen, na een schot van Mathijs Tielemans, nog een keer uit tegen zijn ploeggenoten.

“Keepers hebben kronkels in hun hoofd”, lacht Kramer bij Studio Voetbal. “Hij vond blijkbaar dat iemand niet kort genoeg aan het dekken was. Doe normaal, het is gewoon een corner. Natuurlijk is hier na afloop wat over gezegd. Ik weet nog dat Edwin Zoetebier de keeper was toen ik als achttienjarige bij NAC kwam. Die kwam ook achter je aan als je maar een klein beetje liep te sjokken. Dat is niet meer dan normaal. Het is een beetje een poppenkast.”