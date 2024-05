Geertruida niet met Arne Slot naar Liverpool? 'Duitse club opnieuw geïnteresseerd'

Vorig jaar was al dicht bij een overstap van Feyenoord naar RB Leipzig, maar de transfer ketste uiteindelijk af. De verdediger van de Rotterdamse club zou toe zijn aan een nieuw avontuur. Die Roten Bullen zouden Geertruida ook deze zomer maar al te graag inlijven. Althans, zo meldt BILD.

In de zomer van 2023 was het uiteindelijk RB Leipzig zelf dat de stekker uit de onderhandelingen trok. Volgens het Duitse media is de komst van Geertruida afhankelijk van een mogelijk vertrek van een andere speler. Benjamin Henrichs, momenteel voetballer van RB Leipzig, zou aan het einde van het seizoen weleens kunnen vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Henrichs na dit seizoen niet meer voor de club uit Oost-Duitsland spelen, lijkt Geertruida een geschikte kandidaat te zijn voor een overstap naar de Bundesliga. De kans dat Geertruida naar Liverpool gaat, net als Arne Slot waarschijnlijk, lijkt een stuk kleiner te zijn geworden. Of Geertruida ook echt naar Duitsland gaat is niet duidelijk, het laatste woord is hier in ieder geval nog niet over gerept.

