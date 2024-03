Geertruida bedenkt iets geweldigs bij Feyenoord: 'Hij is te goed geworden voor de Eredivisie'

Van harte gaat het weliswaar nog niet bij Feyenoord, maar het is er desondanks in geslaagd om nog voor het verstrijken van het eerste half uur de score te openen tegen Heracles Almelo. De openingstreffer van de Rotterdammers komt op naam van Yankuba Minteh, maar daarbij is een zeer belangrijke rol weggelegd voor . De verdediger liet de bal met een heel slim overstapje lopen, waarna Minteh kon afronden. Het is dan ook vooral Geertruida die de complimenten krijgt.

Geertruida groeide de afgelopen jaren bij Feyenoord uit tot betrouwbare verdediger, maar heeft ook in aanvallend opzicht zijn waarde. Zo maakte hij in het afgelopen seizoen nog de cruciale 2-3 op bezoek bij Ajax. Ook in de huidige jaargang is hij belangrijk met doelpunten en assists. De verdediger stond voor het thuisduel met Heracles Almelo op zes doelpunten en drie assists in 24 competitieduels. Vorige week verzorgde hij in de topper tegen PSV nog de assist voor de 1-2 van Santiago Giménez.

Geertruida laat zich zondagavond tegen Heracles opnieuw gelden in aanvallend opzicht. Feyenoord kreeg in het eerste half uur al wat mogelijkheden om de score te openen, maar de bezoekers uit Almelo leken misschien wel met een 0-0 tussenstand de rust te gaan bereiken. Daar stak Minteh echter een stokje voor. De Gambiaan zorgt inmiddels al weken voor het meeste gevaar bij Feyenoord en hielp zijn ploeg tegen Heracles aan de voorsprong. Aan het doelpunt ging een pass van Luka Ivanusec én een overstapje van Geertruida vooraf. De assist komt weliswaar op naam van de Kroaat, maar de actie van Geertruid was misschien nog wel belangrijker.

Feyenoord zit inmiddels op rozen. Dertien minuten na de 1-0 van Minteh maakte Giménez de 2-0. De Mexicaan worstelde na de winterstop lang met zijn vorm, maar lijkt de smaak inmiddels weer te pakken te hebben. Na zijn doelpunt tegen PSV is het zondagavond dus opnieuw raak.

