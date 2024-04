Lutsharel Geertruida sluit huldiging af met heldere boodschap, Peter Houtman: ‘Nou, dat is duidelijk hè’

Feyenoord-verdediger heeft maandagmiddag tijdens de bekerhuldiging een duidelijke oproep gedaan aan Arne Slot. De hoofdtrainer zette vorig jaar weliswaar nog zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2026, maar het is opnieuw de vraag of hij voor Feyenoord behouden kan blijven. Als het aan Geertruida ligt gaat de succesvolle Slot helemaal nergens heen.

In het najaar van 2020 kwam weliswaar al naar buiten dat Slot de nieuwe trainer van Feyenoord zou gaan worden, maar het duurde vervolgens nog even voordat hij écht aan de slag kon in Rotterdam-Zuid. Slot begon medio 2021 aan zijn klus in De Kuip en heeft de club naar grote hoogte gebracht. Hij loodste Feyenoord in zijn eerste seizoen meteen naar de finale van de UEFA Conference League, vorig jaar naar de eerste landstitel sinds 2017 en dit seizoen naar de eindzege van de KNVB Beker. Bovendien gaat Feyenoord voor het tweede opeenvolgende seizoen de Champions League in.

De prestaties van Slot bleven vorig jaar al niet onopgemerkt en Dennis te Kloese herhaalde voorafgaand aan de huldiging dat de trainer er in het buitenland goed op staat. De algemeen én technisch directeur heeft er desondanks alle vertrouwen in dat Slot ook na de zomer nog voor de groep staat in Rotterdam-Zuid. Als het aan Geertruida ligt, dan zal dat inderdaad het geval zijn. De verdediger sloot de huldiging op de Binnenrotte af met een duidelijke boodschap: “Arne die moet blijven, oh oh oh”, zo klonk het uit de microfoon. Het Feyenoord-publiek zong luidkeels mee, wat nog maar eens aangeeft hoe populair Slot is in Rotterdam.

“Nou, dat is duidelijk hè”, reageerde stadionomroeper Peter Houtman. De lachende Slot kon de boodschap van Geertruida wel waarderen. Overigens is het ook de vraag of Geertruida na de zomer terugkeert in Rotterdam. De Oranje-international was vorig jaar al op weg naar RB Leipzig, maar een overstap naar de Duitse topclub ketste af. Geertruida is bij Feyenoord in het bezit van een contract tot medio 2025, wat hem natuurlijk extra interessant maakt voor andere clubs. Zeker als hij deze zomer met Oranje een goed EK speelt.

