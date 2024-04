Dennis te Kloese komt vlak voor huldiging met hoopgevend Feyenoord-nieuws

Dennis te Kloese heeft er alle vertrouwen in dat Arne Slot ook na de zomer nog voor de groep staat bij Feyenoord. De oefenmeester stond er na het veroveren van de landstitel vorig jaar al heel goed op bij clubs uit het buitenland en leek zelfs op weg naar Tottenham Hotspur, maar zette uiteindelijk zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. Te Kloese verwacht dat Slot de club nog minstens een jaar trouw blijft.

Dat Feyenoord er niet in gaat slagen de landstitel te prolongeren, wil natuurlijk niet zeggen dat het een slecht seizoen achter de rug heeft. De Rotterdammers presteren uitstekend in de competitie, maar hebben de pech dat PSV niet te stoppen is. In de Champions League kwamen ze net tekort en in de Europa League ging het na strafschoppen mis tegen AS Roma, maar met de KNVB Beker hebben ze toch nog een prijs in de wacht weten te slepen. De blik gaat voorzichtig op het nieuwe seizoen en ook in Rotterdam-Zuid is het de grote vraag welke spelers kunnen worden behouden.

Artikel gaat verder onder video

De verwachting is dat een groot aantal sterkhouders gaat vertrekken. Te Kloese weet in elk geval dat de club voor een uitdagende zomer staat. “Ik denk dat we meerdere uitdagingen hebben. Als je een goed elftal hebt, dan lopen mensen in de gaten. Spelers hebben een drukke zomer, met een EK en met een aantal jongens hebben ook in Zuid-Amerika een belangrijk toernooi. We gaan het zien, ik denk zeker dat het niet een zomer is waarin we veel op vakantie kunnen”, zo vertelt Te Kloese voor de camera van ESPN.

Volgens de algemeen én technisch directeur hebben spelers niet ‘direct’ aangegeven dat ze deze zomer een stap willen maken. “Maar ik denk dat het heel logisch is en zeker waar we in Nederland mee te maken krijgen: we leiden spelers op, we scouten, ontwikkelen ze. Ze worden héél goed ontwikkeld en als er dan successen komen, dan lopen ze in de gaten. Aan de andere kant denk ik dat we zelf ook heel veel te bieden hebben, met Champions League-deelname, een fantastische organisatie en een hele bijzondere club. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat jongens dit ook wel even willen koesteren”, zo klinkt het.

Blijft Slot bij Feyenoord?

Belangrijker nog is of Feyenoord erin slaagt Slot uit handen van de Europese (sub)top te houden. De trainer stond er vorig jaar al heel goed op in het buitenland en dat zal er niet minder op zijn geworden. “Ik vind het heel logisch dat hij er zo goed op staat. Het is heel bijzonder natuurlijk hoe hij zichzelf de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd en Feyenoord een gezicht heeft gegeven”, is Te Kloese lovend over Slot. “Aan de andere kant hebben we daar natuurlijk op ingespeeld vorig jaar door zijn contract te verlengen en ik moet eerlijk zeggen dat wij er in ieder geval vanuit gaan dat hij ook volgend jaar bij ons trainer is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

Achter de schermen bij Ajax valt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot nogal eens.