Noa Lang pakt telefoon en belt Marcel Brands met speciaal verzoek

Marcel Brands is gecharmeerd van Noa Lang. De algemeen directeur van PSV noemt Lang een 'geweldig ventje, dat altijd bezig is met het teambelang'. Vanwege een hamstringblessure is het eerste seizoen van Lang in Eindhoven grotendeels in het water gevallen, tot teleurstelling van Brands.

“Ik heb hem laatst opgezocht bij zijn revalidatie in Amsterdam”, vertelt Brands zondag bij Goedemorgen Eredivisie. “Het is een geweldig ventje dat altijd bezig is met het teambelang. Hij cijfert zichzelf altijd weg.” Brands komt ook met een voorbeeld: er was Lang veel aan gelegen dat de vrienden en familieleden van de spelers volgende week zondag aanwezig kunnen zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

“Gisteravond belt hij mij op: 'Marcel, er zijn maar weinig kaarten beschikbaar voor onze spelersgroep komende zondag. Kun jij nog iets doen?' Hij is dan degene die zich daar zorgen over maakt voor de rest van de spelers”, aldus Brands. “Hij heeft zelf een box, dus dat zegt wel iets over hem. Hij is altijd bezig met het team. Ik hoop van harte dat hij snel weer op het veld staat. Noa heeft een heel klein hartje, maar wel een heel goed hartje.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.