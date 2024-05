Van Hanegem haalt uit: ‘Het is echt om te huilen om hun te zien spelen, die kunnen er echt weinig van’

Willem van Hanegem is niet onder de indruk van het spel van NAC Breda. De Brabanders, die zich vrijdagavond met een gelijkspel op bezoek bij TOP Oss verzekerden met een plek in de play-offs, laten de tranen in de ogen springen bij de oud-voetballer, zo geeft hij aan in zijn column namens het Algemeen Dagblad.

“Ik heb NAC een paar keer zien spelen dit seizoen en het is echt om te huilen. Als je daar vroeger tegen moest spelen, vlogen ze erbovenop en moest je aan de bak. Het zit daar altijd vol, maar het is er ook met regelmaat een bende”, begint Van Hanegem.

NAC speelde vrijdag gelijk (1-1) op bezoek bij de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie. “Tegen TOP Oss – die kunnen er echt weinig van – speelden ze met vijf verdedigers. Om maar niet te verliezen. En dan afloop al dat geruzie”, zegt De Kromme, die ook Roda JC vond tegenvallen. “Ik zag vrijdag Roda JC tegen FC Groningen en het was erbarmelijk.”

“Groningen won verdiend, maar Roda JC gaat aangeslagen de nacompetitie in. Een voordeel is wel dat ze NAC treffen”, zegt hij. Van Hanegem denkt dat de Eredivisieploeg een goede kans maakt om de nacompetitie te winnen. Zowel Excelsior, als RKC, als Heracles kan nog in de play-offs belanden.

