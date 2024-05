Mario Been spot smaakmaker in Eredivisie: ‘Poh, wat kan die jongen voetballen, hè’

Mario Been is onder de indruk van . De aanvaller van Excelsior, die tegen Heracles Almelo (4-0 winst) zijn rentree maakte na een blessure, gaf in een half uur tijd zijn visitekaartje af. Been plaatst de Marokkaan daarom in het Elftal van de Week van De Telegraaf.

Driouech kwam in de 62e minuut binnen de lijnen en zorgde amper vijf minuten later voor de 3-0 aan Kralingse zijde. In de absolute slotfase deed hij nog een duit in het zakje met zijn tweede treffer van de middag. Been is onder de indruk: “Hij deed een halfuurtje mee bij Excelsior en poh, dan zie je toch dat die jongen kan voetballen, hè”, zegt de analist.

“Binnen vijf minuten had hij zijn assist en z’n eerste goal al te pakken en op het einde schoot hij er nog eentje bij. Dat is niet verkeerd, in een beperkt aantal minuten”, is de ESPN-analist stellig. “Mocht Excelsior de play-offs tegen degradatie in moeten, dan hebben ze zichzelf in ieder geval een flinke oppepper gegeven”, sluit Been af.

Driouech lijkt dus op tijd fit te zijn voor een mogelijke nacompetitie. Ondanks de zege van Excelsior, blijft de Rotterdamse club in de gevarenzone. Dat komt omdat RKC zondagmiddag in de blessuretijd een punt wist over te houden aan het duel met PEC Zwolle. De Waalwijkers staan daardoor in punten gelijk met Excelsior, maar hebben een beter doelsaldo. Heracles moet in de laatste speelronde ook nog uitkijken of het niet onder de streep eindigt.

