Opvallend: Koeman legt schuld van bedroevende prestatie Wijnaldum bij iemand anders

Het Nederlands elftal won donderdagavond vriendschappelijk met 4-0 van Canada. kreeg de kans in de basis, maar viel zwaar tegen. Ronald Koeman weigert de ervaren middenvelder af te vallen en komt met een opvallend excuus voor diens matige prestatie.

Wijnaldum begon bij Oranje in een aanvallende rol op het middenveld. De middenvelder van Al-Ettifaq bleef negentig minuten staan, maar maakte niet bepaald indruk. Wijnaldum leed een aantal keer opzichtig balverlies, ogenschijnlijk door een gebrek aan handelingssnelheid, en was verder ook vrij onzichtbaar. Zo verstuurde hij slechts 23 passes; Brian Brobbey was met 10 passes de enige Oranje-speler die minder bedrijvig was aan de bal. Brobbey speelde echter slechts een uur, daar waar Wijnaldum de negentig minuten volmaakte.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg benaderde Koeman na afloop kritisch over Wijnaldum. “Iemand die niet meeviel, was Wijnaldum. Vond jij dat ook?”, vroeg Stekelenburg aan Koeman. De bondscoach van Oranje deelde de mening van de verslaggever niet. “Nou, dat vond ik niet altijd aan Gini zelf liggen”, reageerde hij.

Koeman kraakte voorts geen enkele kritische noot over Wijnaldum en wees vooral naar anderen. “Wijnaldum was vaak de vrije man in de eerste helft. Ik vond dat Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten eigenlijk een beetje op dezelfde hoogte speelden. Als één van beiden, en dan met name Ryan, wat hoger ging spelen, dan had je daar een drie-tegen-twee-situatie op het middenveld. Dat ging in de tweede helft veel beter. En toen ging dat goed. Maar dat lag niet alleen aan Gini”, aldus Koeman.

