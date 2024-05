Flick speelt kort na presentatie hoofdrol in opmerkelijke TikTok-video van FC Barcelona

Hansi Flick viel woensdagmiddag op met een opvallende video op het TikTok-kanaal van FC Barcelona. De Duitser was bij de Catalanen eerder op de middag gepresenteerd als nieuwe trainer en mocht gelijk zijn acteerkunsten vertonen.

In de korte video legt Flick uit hoe de ideale trainer van Barcelona eruitziet. “Ik zoek naar een man in het voetbal, een trainer van 1,78 meter met blauwe ogen”, omschrijft de Duitser zichzelf. Vervolgens herhaalt hij de tekst nog twee keer en sluit hij af met een knipoog.

De reacties op de video zijn niet heel positief te noemen. “Hij wordt te zacht, we hebben de oude Hansi Flick-mentaliteit nodig”, schrijft een gebruiker. “Dit gaat een meme worden als we de volgende Clasico verliezen”, schrijft een ander. Weer een volgende gebruiker denkt dat Flick gedwongen is mee te doen aan de video.

Toch zijn er ook fans die hun vertrouwen in Flick uitspreken. “Ik ben heel, heel optimistisch over Flick”, schrijft een supporter. “Barça en Hansi Flick, bereid je voor op zes prijzen in een seizoen”, is een ander hoopvol.

