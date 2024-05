Wim Kieft zegt iets opmerkelijks en verwacht opvallende afwezige in opstelling Oranje

Wim Kieft verwacht dat bij het Nederlands elftal genoegen moet nemen met een plek op de reservebank tijdens het EK in Duitsland, zo geeft de analist van Veronica Offside woensdagavond aan op televisie. De oud-voetballer denkt dat een basisplaats van Reijnders voorkomt.

Presentator Wilfred Genee vraagt Kieft of hij verwacht dat Reijnders, na een fantastisch eerste seizoen in dienst van AC Milan, zich in de basis gaat spelen bij het Nederlands elftal: "Ik denk niet dat hij (Reijnders, red.) gaat spelen. Ik verwacht dat Koeman met Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners gaat spelen en dan inderdaad met drie aanvallers. Ik verwacht ook niet dat Joey Veerman gaat spelen", vervolgt Kieft. "Al ligt dat ook een beetje De Jong, of hij fit is of niet."

Artikel gaat verder onder video

"Het is voor het evenwicht ook heel afhankelijk hoe Koeman gaat spelen", haakt Dick Advocaat in. "Gaat hij met drie spitsen spelen of twee met een speler daarachter. Ik denk dat Koeman tóch kiest voor een sterk middenveld", geeft Advocaat aan. De bondscoach van Curaçao sluit niet uit dat Koeman met Georginio Wijnaldum als aanvallende middenvelder in de basis begint: "Hij is natuurlijk, als hij fit is, een uitstekende speler."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Schimmelpenninck haalt hard uit naar regelmatige tafelgast Vandaag Inside

Sander Schimmelpenninck fileert een regelmatig terugkerende gast van Vandaag Inside. "De grootste schandvlek van de Nederlandse journalistiek."