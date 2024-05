Schimmelpenninck haalt hard uit naar regelmatige tafelgast Vandaag Inside: ‘Grootste schandvlek van de Nederlandse journalistiek’

Sander Schimmelpenninck heeft in zijn column in De Volkskrant hard uitgehaald naar Vandaag Inside en Wierd Duk. De columnist is niet meer welkom bij de talkshow omdat hij de kijkers dom zou hebben genoemd. Daar is hij het zelf niet mee eens.

“De heren van Vandaag Inside beweren regelmatig dat ik hun kijkers ‘dom’ heb genoemd en dat ik daarom niet meer mag komen”, begint Schimmelpenninck zijn column. “Onzin natuurlijk: hoe kan ik nu zo’n stellige bewering doen over de intelligentie van meer dan een miljoen individuen, die ik helemaal niet ken? Wél heb ik een deel van de achterban van het programma ‘domrechts’ genoemd. Dat is heel wat anders, al snap ik dat dat uitleg behoeft.”

Vervolgens legt Schimmelpenninck uit wat hij bedoelt met de term ‘domrechts’. Het zou om een politieke stroming gaan die opzettelijke of nalatige onwetendheid als wapen gebruiken. “Domrechts houdt zich van de domme, dáárom heet het domrechts”, schrijft de journalist. “Dat heeft allemaal weinig van doen met intelligentie of cognitieve vermogens. Sterker nog, de protagonisten van domrechts zijn allemaal behoorlijk intelligent, en dat maakt hun domheid nu net zo verwerpelijk.”

Volgens Schimmelpenninck is Wierd Duk, die met regelmaat bij Vandaag Inside aanschuift, hier een goed voorbeeld van. De verslaggever van De Telegraaf, die door Schimmelpenninck wordt omschreven als 'de grootste schandvlek van de Nederlandse journalistiek', was afgelopen week woest op een student die kritiek op hem had. Schimmelpenninck legt uit dat de uitbarsting van Duk een klassiek voorbeeld is van domrechts. Uiteindelijk wil de columnist benadrukken dat er een verschil zit tussen intelligentie en domheid. “Op intelligentie kun je mensen moeilijk aanspreken, maar op domheid wel”, besluit hij.

