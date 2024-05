Boulahrouz pleit voor rigoureuze verandering in Eredivisie: ‘Dit is te gek voor woorden!’

De analisten bij Rondo denken dat de plaatsing van Go Ahead Eagles voor de tweede voorronde van de Conference League geen goede zaak is. Onder meer Khalid Boulahrouz en Marco van Basten vinden dat de Europese play-offs uit het competitieprogramma moeten worden verwijderd.

“Heel eerlijk, denk ik dat Go Ahead niks te zoeken heeft in Europa. Het is natuurlijk een mooie prestatie en ze hebben dit jaar goed voetbal gespeeld. Maar als je kijkt naar de kracht om iets te kunnen bereiken in Europa, komen ze denk ik te kort”, zegt de oud-verdediger bij het programma van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“Maar goed, ik weet ook niet of FC Utrecht iets kan klaarspelen in Europa”, gaat Boulahrouz verder. “Wat vinden jullie eigenlijk van het concept van de play-offs?”, vraagt Wytse van der Goot zich af. “Ik vind het achterhaald. Ze moeten het gewoon net als in de Bundesliga doen. Gewoon doen wat die Duitsers doen, dan is het meestal goed”, zegt Van Basten.

De oud-spits vindt dat de nummer zes van de Eredivisie zich automatisch hoort te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. “Het is toch te gek voor woorden dat je zesde wordt en nog moet gaan spelen voor Europees voetbal?!”, reageert Boulahrouz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong behoedt Noa Lang op allerlaatste moment voor zeer grof gezang

Het had niet veel gescheeld of Noa Lang had een controversieel liedje richting Feyenoord gezongen tijdens de huldiging van PSV.