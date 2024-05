Daverend applaus voor Hans Nijland na EK-prognose tijdens De Oranjezomer

Hans Nijland is een heel stuk optimischer over de kansen van Oranje op het EK dan dat is. Hoe dat komt? De invloed van FC Groningen is groot, zo stelt Nijland.

Tijdens De Oranjezomer wordt een interview van Noa Vahle met Virgil van Dijk getoond. De imposante centrale verdediger heeft het erover dat de groepsfase overleven al lastig zou kunnen worden voor het Nederlands elftal. Vervolgens wordt Nijland gevraagd of Van Dijk zich wat positiever zou moeten uiten.

"We gaan de finale halen", stelt de voormalig algemeen directeur van FC Groningen, waarna in de studio een daverend applaus losbarst. "Ik hoef hier niet de populariteitsprijs te verdienen, maar als je nou een technische staf hebt met Ronald en Erwin Koeman", vervolgt Nijland. "Komaf van Groningen. De aanvoerder hebben we net gezien, Virgil van Dijk, FC Groningen. Bijna hadden we ook nog een bondsvoorzitter gehad uit Groningen", refereert de bestuurder naar zichzelf.

Nijland deed maandag mee als kandidaat voor de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB, maar hij werd niet verkozen. Politiechef Frank Paauw kreeg het merendeel van de stemmen.

