Feyenoord toont veerkracht, maar heeft gigantische ketser nodig voor drie punten in Friesland

Feyenoord heeft in Heerenveen moeizaam met 2-3 gewonnen. De Rotterdammers kwamen twee keer op een achterstand, maar kwamen steeds wel terug. In de eerste helft werd het 1-0 voor de Friezen door een doelpunt van . Later in deze helft maakte de gelijkmaker. In de tweede helft scoorde de Duitser van Heerenveen nog een keer, maar doelpunten van Igor Paixao en Ayase Ueda voorkwamen een nederlaag voor de Stadionclub. Bij het winnende doelpunt ging invaller Syb van Ottele behoorlijk de mist in.

Feyenoord heeft dit kalenderjaar nog niet verloren in competitieverband en wil die reeks graag doorzetten tegen Heerenveen dat een zeer wisselvallig seizoen beleefd. Op dit moment staan de Friezen op een tiende plek met 31 punten uit 25 wedstrijdbeurten. Om de play-offs te bereiken moet de ploeg van de aanstaande vertrekkende trainer Kees van Wonderen nog wel wat plekjes gaan stijgen. Voor de Rotterdammers is het belangrijk om de zes punten voorsprong op nummer drie FC Twente te behouden of zelfs te vergroten.

Artikel gaat verder onder video

Het leek er in het begin van de wedstrijd ook op dat Feyenoord al snel zaken zou gaan doen in Heerenveen, want al vrij vroeg in de wedstrijd leek de ploeg van Arne Slot op een 0-1 voorsprong te komen door een doelpunt van Lutsharel Geertruida. Een mislukt schot van Yankuba Minteh wordt tegen Thom Haye aangeschoten en daaruit kon de rechtsback scoren, maar de international van Oranje stond na een oordeel van de VAR en de scheidsrechter toch buitenspel. Daar leek Heerenveen goed weg te komen.

Uiteindelijk kon Heerenveen zelf ook kansen creëren en dat beloonde ook, want in de zeventiende minuut kwam de Friese ploeg op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Köhlert. Che Nunnely werd aan de rechterkant weggestoken en leek voor een kansloze missie te gaan, want zeven spelers van Feyenoord liepen mee terug en alleen de linksback van Friezen was mee opgekomen. Toch kreeg de buitenspeler de bal bij de Duitser, door slecht verdedigen van de Rotterdammers, en die kon de bal in de linkerhoek schieten. Toch rechtte de ploeg uit Rotterdam de rug en kwam het na een uitstekende voorzet van Luka Ivanusec op Wieffer weer op 1-1 gelijk. De middenvelder hoefde de voorzet van de Kroaat eigenlijk alleen maar te raken om binnen te schieten.

Ondanks de gelijkmaker ging het in de tweede helft ook nog niet heel soepel voor Feyenoord. In de eerste twintig minuten werden er nog niet hele grote kansen gecreëerd en Heerenveen loerde op de counter. In de 64e minuut dribbelde invaller Osame Sahraoui een groot deel van het veld over en zag aan de rechterkant Köhlert vrijstaan. De Duitser zag Timon Wellenreuther te ver over zijn doel staan en schoot de bal over zijn landgenoot heen in de linkerbovenhoek en zo stond de Friese ploeg op een 2-1 voorsprong. Echt lang kon Heerenveen niet genieten van deze voorsprong, want tien minuten later was het alweer raak door invaller Paixao. De aanvaller kreeg de bal keurig aangespeeld op zijn hoofd en kopte de bal goed binnen.

Een andere invaller genaamd Ueda besliste het duel door een grote fout van invaller Syb van Ottele af te straffen. De verdediger mocht de bal weer in het spel brengen, maar kreeg de bal niet goed onder controle en daarvan kon de Japanner profiteren. De spits ging alleen op het doel en schoot de bal koelbloedig binnen.

Heerenveen was niet bij meer machte om de gelijkmaker te maken en dus kroop Feyenoord door het oog van de naald in Friesland. Door deze overwinning komen de Rotterdammers op negen punten voorsprong op FC Twente en kan het vanavond achterover leunen bij de wedstrijd tussen de Twentenaren en PSV. De Friezen blijven nu nog tiende, maar kunnen nog worden ingehaald door Sparta Rotterdam.