Feyenoord op voorsprong in bekerfinale; Paixao brengt Kuip in extase

Feyenoord is zondag op een 1-0 voorsprong gekomen in de bekerfinale. Igor Paixao nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening.

In de eerste helft waren er weinig grote kansen over en weer en was vooral de stillegging in de rust onderwerp van gesprek. Eenzelfde leek te worden kunnen gezegd over de tweede helft, tot Feyenoord in de 59e minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Na een geoliede aanval passte Santiago Giménez de bal naar Igor Paixao, die in de zestien net genoeg ruimte had om te schieten. Via doelman Jasper Cillessen en de paal ging de bal binnen.

Het was de eerste echt grote kans voor Feyenoord, dat vooral in de eerste helft matig voor de dag kwam. De Rotterdammers zagen een doelpunt van NEC bovendien afgekeurd worden op basis van een minimaal buitenspel. De bekerfinale is tot dusver vooral ontsierd door twee tijdelijke stakingen, waarvan (vuur)werk de oorzaak was.

Zie het doelpunt hieronder.

Volg het live-verslag van Feyenoord-NEC hier!