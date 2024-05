Mbappé komt spoedig met duidelijkheid over toekomst: ‘Kwestie van dagen'

De komende dagen zal officieel bekend worden wat de volgende club van wordt, zo vertelt hij in gesprek met CNN. De Franse superster werd de afgelopen maanden veelvuldig aan Real Madrid gelinkt.

Begin mei kondigde Mbappé officieel aan dat hij deze zomer vertrekt bij Paris Saint-Germain. De aanvaller speelde zeven seizoenen in de Franse hoofdstad, maar gaat zijn geboorteland nu voor het eerst in zijn carrière achter zich laten. Wanneer hij de vraag krijgt wanneer er nieuws komt over zijn bestemming, begint de aanvaller te lachen.

“Ik denk dat het een kwestie van dagen is”, vertelt hij aan CNN. “Het zal in de komende dagen officieel worden. Maar nu wil ik nog even genieten, ik heb nu namelijk geen club. Ik heb ook nog mijn contract met PSG, dus ik word nog betaald. Iedereen weet dat het binnenkort voorbij is, dus we gaan zien wat er gebeurt.”

Of hij harder gaat juichen voor één van de teams in de Champions League-finale, ontkent Mbappé. “Maar ik ga wel kijken, net zoals jij. Ik ga kijken, want ik hou van voetbal. Als je van voetbal houdt, kijk je iedere wedstrijd. Ik kijk iedere wedstrijd die ik kan kijken in Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en Duitsland. Dus natuurlijk ga ik de Champions League-finale kijken.”

