Veel kritiek op maker voetbalplaatjes EK 2024: Mbappé, Foden en Wirtz niet aanwezig in collectie

Elke voetballiefhebber heeft als kind zijnde wel voetbalplaatjes tijdens eindtoernooien verzameld. Ook tijdens het Europees Kampioenschap in de zomer van 2024 is dit weer mogelijk. Dit jaar niet met het nostalgische Panini, maar met het Amerikaanse Topps. Het album is inmiddels uit de doeken gedaan, maar daar is niet iedereen even blij mee.

De UEFA heeft voor Topps gekozen als eindverantwoordelijke voor het voetbalplaatjesalbum. Fanatiek voetbalplaatjes-verzamelaar Karel De Baerdemaeker vertelt tegenover Het Nieuwsblad: “Een ramp. Ik zie veel collega’s afhaken. Ze zijn ontgoocheld in de kwaliteit. Wat Topps nu maakt, kan je niet vergelijken met de prachtige boeken die Panini ooit gemaakt heeft.”

Er heerst veel kritiek op Topps. Niet alleen vanwege het design, maar vanwege portretrechten ontbreken enkele spelers in het album. Zo zijn Kylian Mbappé, Florian Wirtz en Phil Foden niet als plaatje te krijgen. Dat is niet het enige vreemde, want landen als Luxemburg en Kazachstan, die helemaal niet op het EK te vinden zijn, hebben een eigen pagina gekregen in het boek. Vooralsnog lijkt het er wel op dat Panini de albums over twee jaar verzorgd, tijdens het WK 2026.

The Road to UEFA EURO 2024™️ begins NOW 🏟️🚌⁰⁰With Topps Finest! ✨⁰⁰Each Master Box includes:⁰⁰✅ Two Autographs per Master Box ✍️✍️🐐 Euro Masters⁰🏆 Prized Footballers⁰🌍 The greatest players across Europe⁰⁰🔗 https://t.co/BubW2ZXNX2⁰⁰#ToppsFinest #UEFA #EURO2024 pic.twitter.com/fKbUuJlrNR — Topps UK (@Topps_UK) March 22, 2024

