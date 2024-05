Ronald Koeman krijgt om specifieke reden bakken met kritiek, waar Marciano Vink niets van begrijpt

Marciano Vink kan zich vinden in de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om Ian Maatsen niet te selecteren voor het EK in Duitsland. Dat geeft de analist van ESPN aan in de voorbeschouwing op de Conference League finale tussen Fiorentina en Olympiakos, waar het ook kort ging over de selectie van het Nederlands elftal voor het aanstaande eindtoernooi.

Quinten Timber, Nick Olij en Maatsen kregen woensdag het vervelende nieuws te horen dat het EK in Duitsland aan hun neus voorbij zal gaan. Vooral het wegvallen van Maatsen leidde tot onbegrip op sociale media. De nodige supporters van het Nederlands elftal namen het de bondscoach, zeker door de blessure die linksback Quilindschy Hartman al heeft, kwalijk dat hij Maatsen links liet liggen. Dat geldt overigens niet voor iedereen, want Vink en Kenneth Perez konden zich prima vinden in de beslissing van Koeman.



"Hij is nog relatief onbekend", zegt Vink over Maatsen, die zaterdagavond de Champions League-finale zal spelen met Borussia Dortmund. "Ze zullen ook echt wel met Reiziger (bondscoach Jong Oranje, red.) hebben gesproken, Bij Jong Oranje heeft hij het gewoon niet gedaan", stelt Vink, waarna Perez inhaakt: "Als je een Champions League-finale speelt, zit het over het algemeen wel snor, Maar ik hou wel van trainers die ook impopulaire beslissingen durven te nemen. Ik denk dat er veel mensen over vallen. Hem thuis laten, en wel je oude vriendjes Bergwijn en Wijnaldum oproepen..., zegt de analist van ESPN.



Momenteel beschikt Oranje in de selectie met Daley Blind over een linksback, maar heeft het Nederlands elftal met Micky van de Ven en Nathan Aké twee spelers uit de Premier League in huis die ook op deze positie uit de voeten kunnen komen.

