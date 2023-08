Gertjan Verbeek walgt van Michiel Kramer: 'Het is gewoon bij het belachelijke af'

Gertjan Verbeek heeft geen goed woord over voor de manier waarop Michiel Kramer zijn doelpunt vierde in de thuiswedstrijd tegen AZ. De aanvoerder van RKC Waalwijk schoot zijn ploeg vanaf de stip op voorsprong en sprintte vervolgens naar het uitvak terwijl hij bewegingen maakte voor zijn geslachtsdeel.

“We hebben een voorbeeldfunctie, we hebben er afspraken over gemaakt. Dit had de scheidsrechter kunnen bestraffen met geel. Waarom doe je dit?”, vroeg Verbeek zich af bij ESPN. “Waarom provoceer je? Je schiet de bal goed binnen, je staat 1-0 voor en dan doe je dit tegenover een vak met mensen met kinderen… Het is weer een actie van Kramer die je moet veroordelen. Het is gewoon bij het belachelijke af. Je provoceert een tegenstander, waarom? Moet die wedstrijd dan weer gestaakt worden? Ik vind het stuitend van Kramer. Je hebt een voorbeeldfunctie, stop er nou eens mee. Juich gewoon op een normale manier.”

