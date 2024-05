Valentijn Driessen schopt tegen een bed aan en loopt pijnlijke blessure op

De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen heeft een blessure opgelopen, zo heeft de chef voetbal van de ochtendkrant bekendgemaakt in de podcast Kick-Off. De graag geziene gast van het programma Vandaag Inside kampt met een gebroken teen, na een ongelukkig moment op de kamer van zijn zoon.

In de podcast Kick-Off, waarin Driessen met Ajax-watcher Mike Verweij en presentator Pim Sedee de actualiteiten in het voetbal bespreekt, legt Driessen uit hoe zijn blessure tot stand is gekomen: "Iedereen die ik tegenkom, zegt: wat loop je mank. Ja, je loopt mank als je je teen gebroken hebt. Ik schopte tegen het bed van m'n zoon aan", legt Driessen uit. Daarna was het kwaad geschied.

De journalist brak zijn teen, maar benadrukt in de podcast dat zijn trap tegen het bed van zijn zoon niet bewust was: "Niet omdat ik boos op hem was, maar ik zag z'n bed even niet staan", legt het kijkcijferkanon van Vandaag Inside uit. Het betekent dat Driessen, die dinsdag wel gewoon te gast was bij Vandaag Inside, een tijdje moet herstellen. Naar verwachting duurt het ongeveer zes tot acht weken tot een gebroken teen volledig is hersteld.

