‘Kijkcijferkanon’ bezorgt Vandaag Inside enorme boost: ‘Dit is wel extra hoog’

Valentijn Driessen heeft maandagavond andermaal zijn waarde bewezen voor Vandaag Inside. Tina Nijkamp vertelde vorige week dat de verslaggever van De Telegraaf de ‘populairste’ gast is in het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp en dat hij vrijwel nooit onder de miljoen kijkcijfers scoort. Dat is maandagavond weer bewezen, want volgens Nijkamp scoorde VI met 1.136.000 kijkers de hoogste lineaire kijkcijfers van dit jaar.

Nijkamp besteedde vorige week woensdag in haar podcast Tina’s TV Update kort aandacht aan de populairste’ gast in Vandaag Inside. Driessen was dinsdagavond aangeschoven en volgens Nijkamp is hij de ‘aller populairste’ gast in het programma. “Hij heeft naar mijn weten nog nooit onder de miljoen kijkers gescoord bij VI en dat is wel heel bijzonder”, zo klonk het. Nijkamp ziet voor Driessen een belangrijk voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Özcan Akyol, die ook regelmatig aanschuift bij Genee, Derksen en Van der Gijp. “Eus scoort wel eens onder de miljoen kijkers, omdat hij dan bijvoorbeeld tegenover een belangrijke voetbalwedstrijd zit. Valentijn niet, die zit daar als gast eigenlijk ook nooit tegenover een belangrijke voetbalwedstrijd vanwege zijn achtergrond.”

Nijkamp ziet dat Driessen vooral van de partij is op dagen dat er belangrijke ontwikkelingen in de voetballerij worden besproken, bijvoorbeeld vorige week met de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes bij Ajax. Driessen mocht zich maandagavond opnieuw laten gaan over de puinhoop in Amsterdam. De aanwezigheid van de verslaggever heeft Vandaag Inside in elk geval een flinke boost gegeven. “En ja hoor! Driessen maakt zijn naam als kijkcijferkanon en nummer één tafelgast van VI qua kijkcijfers helemaal waar. En hoe. Vandaag Inside scoort zelfs de hoogste lineaire kijkcijfers van dit jaar tot nu toe”, meldt Nijkamp op haar Instagram. Volgens de mediapersoonlijkheid trok de uitzending van maandag liefst 1.136.000 kijkers, waarvan 23,9% in de leeftijdscategorie 25-54 jaar.

“Valentijn scoort sowieso nooit onder de miljoen, maar dit is wel extra hoog”, schrijft Nijkamp, die zag dat Driessen wel gezelschap had van twee andere gasten die kijkers trekken. “Wat ook helpt zijn de populaire barkruk gasten Bas Nijhuis en Roxane Knetemann.” Vandaag Inside hoeft in het klassement van de kijkcijfers enkel het Journaal en Half Acht Nieuws voor zich te dulden. Veronica Offside beleefde daarentegen opnieuw een beroerde avond. Het programma dat eveneens wordt gepresenteerd door Genee staat wederom niet in de top 60 en trok minder dan 250.000 kijkers.

