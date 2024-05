Heerlijke beelden uit BVB-kleedkamer: spelers gaan los op Someone Like You van Adele

Na de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund was het feest in de kleedkamer van de Duitsers. En op welk nummer kun je nou beter realiseren dat je in de finale van het miljardelbal staat dan op Someone Like You van Adele. Op 1 juni staat BVB op Wembley in de geboorteplaats van de Engelse zangeres: Londen.

Uit de uitkleedkamer bij Ipswich Town – Maidstone United dook er na de overwinning van de club uit de vijfde divisie ook een video op waarin Someone Like You van Adele keihard werd meegezongen. Ook na de halve finale van de Champions League was het feest in de uitkleedkamer van het Parc des Princes. Vooral Jaden Sancho kon het muzikale hoogstandje van zijn landgenoot wel waarderen, want hij stond met de box in de hand op de tafel.

