Marco Reus neemt afscheid van Westfalenstadion met zeer fraai gebaar richting de supporters

Het was een emotioneel afscheid voor in het Signal Iduna Park tijdens de wedstrijd Borussia Dortmund tegen SV Darmstadt. De Duitse middenvelder was ook trefzeker tijdens zijn laatste wedstrijd in de Bundesliga, want hij schoot een vrije trap knap binnen. Van de supporters kwam er een mooi gebaar, maar ook deed Reus wat terug voor al die steun.

Voor het eerste fluitsignaal klonk om zaterdagmiddag 15.30 was er al een fraaie actie van de supporters voor de middenvelder. De Gelbe Wand hield massaal zwarte en gele tifoblaadjes omhoog. “Danke Marco”, was er te lezen aan een spandoek onderaan. De gekleurde blaadjes maakten een BVB-shirt met het nummer elf, het vaste nummer van de Duitser.

Artikel gaat verder onder video

Dat was niet alles, Reus zelf heeft namelijk alle 80.000 supporters getrakteerd op bier in het Westfalenstadion. “Bedankt voor alles. Het afscheidsbier is op mij. Onze Marco”, zo was er op het blaadje aan de biertap geschreven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.