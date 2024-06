Opstellingen Borussia Dortmund en Real Madrid bekend: speler zonder Champions League-minuten aan de aftrap, Malen op de bank

Carlo Ancelotti heeft de opstelling van Real Madrid voor de Champions League-finale bekendgemaakt. Zoals de Italiaanse coach vrijdag al aangaf op de persconferentie zal plaatsnemen onder de lat. Ook Nacho Fernández en , die hun laatste duel voor Real Madrid spelen, verschijnen aan de aftrap. Edin Terzic, trainer van tegenstander Borussia Dortmund, heeft een basisplaats gegeven, landgenoot moet genoegen nemen met een plekje op de bank.

De Italiaanse coach moest in aanloop naar de finale een groot vraagstuk beantwoorden en dat was welke doelman zou gaan keepen op Wembley. Thibout Courtois lag er het grootste deel van het seizoen uit met een zware knieblessure, maar Andriy Lunin heeft zich een uitstekend vervanger getoond tijdens de absentie van de Belgische doelman. Sinds zijn rentree heeft Courtois laten zien nog altijd prima te kunnen keepen. Tijdens de persconferentie bevestigde Carlo Ancelotti dat Courtois de voorkeur krijgt boven Lunin, die afgelopen week kampte met griep. De Oekraïner kan wel plaatsnemen op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld moest Ancelotti de afwezigheid van Aurélien Tchouaméni opvangen. De Franse middenvelder viel in de halve finale van de Champions League geblesseerd uit en wordt vervangen door Eduardo Camavinga. Hij wordt op het middenveld geassisteerd door Federico Valverde en Toni Kroos. Voor de Duitser zal de Champions League-finale zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid zijn, de 34-jarige Duitser hangt na het EK zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Real Madrid is op voorhand de grote favoriet om de Champions League-finale te winnen. De Koninklijke bereikte inclusief de eindstrijd op zaterdag al zesmaal de finale van het miljardenbal. Bovendien wist Real Madrid al die vijf gespeelde finales te winnen. Vorig seizoen strandde de ploeg van trainer Carlo Ancelotti in de halve finale tegen Manchester City.

Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic heeft in zijn basisopstelling plaats voor één Nederlander. Linksback Ian Maatsen, die door bondscoach Ronald Koeman niet is opgenomen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal, heeft een basisplaats gekregen. Aanvaller Donyell Malen, die wel meegaat naar het EK, moet genoegen nemen met een plaats op de bank. Jadon Sancho krijgt de voorkeur boven de dertigvoudig Oranje-international.

Ook Reus, die voor het laatst in de wedstrijdselectie van Borussia Dortmund zit, begint op de bank. Julian Brandt krijgt op de 10-positie de voorkeur. Mocht Reus in de finale in actie komen voor Die Borussen, dan is dat zijn 429ste en laatste wedstrijd voor Borussia Dortmund.

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Real Madrid in de Champions League-finale begint om 21.00 uur.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.

