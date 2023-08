Michiel Kramer komt met een hele opmerkelijke uitleg van zijn manier van juichen tegen AZ

RKC Waalwijk-aanvoerder Michiel Kramer heeft na afloop van de thuiswedstrijd tegen AZ tekst en uitleg gegeven over zijn opmerkelijke actie na zijn treffer. Kramer schoot zijn ploeg in de eerste helft vanaf elf meter op een 1-0 voorsprong, maar baarde vervolgens opzien door richting het uitvak te rennen en gebaren voor zijn geslachtsdeel te maken. Volgens Kramer zelf deed hij echter iets heel anders dan de meeste mensen dachten.

“Flesje champagne. Het was champagne ja, die eruit ging”, zei de captain van RKC Waalwijk na afloop voor de camera van ESPN. Dat is in eerste instantie het enige wat Kramer daarover kwijt wilde. “Nee joh, anders gaan we dat weer krijgen”, reageerde hij op de vraag of hij er niet meer over wilde zeggen. “Alsjeblieft niet.”

ESPN-verslaggever Cristian Willaert kon zijn oren niet geloven. “Ik ga eerlijk zeggen wat wij dachten. Het lijkt op een ander gebaar.” Kramer wilde vervolgens toch nog wat kwijt. “Ik snap het, maar weet je ook wat wij allemaal te horen krijgen van de supporters?”

Gertjan Verbeek, die in de rust van de ontmoeting tussen RKC Waalwijk en AZ al zijn woede over de actie van Kramer uitsprak, hoort de uitleg van Kramer vol ongeloof aan. “Het is onvolwassen. Dit antwoord is onvolwassen”, aldus de analist. Kramer stond op dat moment overigens al niet meer voor de camera. “Zeg dan gewoon dat het een stomme actie was. Je moet de boel niet provoceren. Daar heeft de club geen baat bij, daar heeft het voetbal in z’n algemeenheid geen baat bij. Daar heeft hij misschien geen boodschap aan, maar ik heb altijd geleerd dat schelden geen zeer doet.”