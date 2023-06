Fraser verrast na eerste training met RKC Waalwijk: 'Dat weet niemand, maar we hebben altijd contact gehouden'

In navolging van PEC Zwolle is ook voor RKC Waalwijk de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De club uit Noord-Brabant eindigde in het voorbije seizoen op een knappe negende plaats en het is aan de nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser de taak om die prestatie op z’n minst te evenaren. De opvolger van de naar FC Twente vertrokken Joseph Oosting gaat in Waalwijk opnieuw samenwerken met Michiel Kramer. Fraser en Kramer konden in het verleden niet altijd samen door één deur, maar van een gespannen situatie is desondanks geen sprake.

Fraser en Kramer kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij ADO Den Haag. De spits maakte tijdens het seizoen 2014/15 een dusdanig goede indruk dat Feyenoord hem in de zomer van 2015 naar De Kuip haalde. Kramer was in zijn laatste seizoen voor zijn transfer naar Feyenoord weliswaar zeventien keer trefzeker in de Eredivisie, maar dat betekende niet dat Fraser en hij altijd even goede vrienden waren. “We hebben allebei een duidelijke mening. Dat beeld is ontstaan bij FC Dordrecht-uit. Ik vond dat hij twee dagen van tevoren had moeten zeggen dat ik niet zou spelen”, vertelde Kramer daarover in 2015 in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Bijna acht jaar later gaan Fraser en Kramer dus opnieuw met elkaar samenwerken. RKC Waalwijk stelde de eerstgenoemde onlangs aan als opvolger van Oosting, die zijn goede prestaties wist te belonen met een overstap naar FC Twente. Fraser leidde woensdag zijn eerste training bij de nummer negen van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Na afloop werd hij voor de camera van ESPN gevraagd naar zijn ‘ongelukkige huwelijk’ met Kramer. “De buitenwereld kijkt er denk ik vaak zo tegenaan en misschien ook wel supporters, maar zeer zeker pers en media. Maar in de sport is dat niet zo, want je weet dat sport ook een deel emotie is.”

“Nou, dat had ik vorig seizoen een paar keer graag gedaan”, reageerde Fraser het artikel van het AD dat hierboven wordt aangehaald op de vraag of hij voor de fotosessie Kramer in een nekklem wilde nemen. Volgens de trainer kunnen Kramer en hij inmiddels prima met elkaar overweg. “Voor de buitenwereld lijkt het dat we soms lijnrecht tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo”, stelt Fraser tegenover ESPN. “Dat weet niemand, maar we hebben altijd contact gehouden. Ik kan me voorstellen dat de pers en media van buitenaf dat idee hebben. Maar we hebben altijd contact gehouden. Waarover dat contact ging? Soms over voetbal, soms over totaal andere dingen. Eigenlijk heel normaal, maar nogmaals: de buitenwereld weet dat niet.”