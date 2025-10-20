Live voetbal 7

Dirk Kuijt nú al geschorst bij FC Dordrecht

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 19:00

Dirk Kuijt zit maandagavond niet op de bank bij FC Dordrecht. De oefenmeester van de Schapenkoppen pakte afgelopen vrijdag – tijdens de uitwedstrijd tegen koploper ADO Den Haag – zijn vierde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst voor het duel tegen RKC Waalwijk.

Terwijl voetballers na vijf gele kaarten pas een wedstrijd schorsing krijgen, geldt dat voor trainers al na vier. Kuijt, die sinds dit seizoen op de bank zit bij FC Dordrecht, is na slechts elf wedstrijden al vier keer op de bon geslingerd.

Hierdoor moet de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool in de thuiswedstrijd tegen RKC – maandagavond – plaatsnemen op de tribune. Julian Jenner neemt de honneurs waar.

Artikel gaat verder onder video

Kuijt kreeg zijn eerste gele prent al tijdens zijn debuut bij FC Dordrecht, tegen Cambuur. Vervolgens werd de trainer ook tegen FC Emmen, FC Eindhoven en ADO bestraft wegens protesteren op de arbitrage.

Het is niet alledaags dat trainers geschorst worden wegens teveel gele kaarten. Danny Buijs moest als trainer van FC Groningen al eens toekijken vanaf de tribune wegens zo’n schorsing. Rogier Meijer miste zelfs twee seizoenen op rij een duel wegens vier gele prenten.

Kuijt werd tijdens het duel tegen ADO Den Haag - zijn oude club - niet alleen bestraft met een gele kaart, maar kreeg ook te maken met grappen over zijn uiterlijk.

Dirk Kuyt

ADO-fans zijn Kuyt niet vergeten en maken Dordrecht-trainer met lied belachelijk om uiterlijk

  Gisteren, 15:13
  • Gisteren, 15:13
Vitesse-spelers vier de 0-4 uitoverwinning op FC Eindhoven met de meegereisde supporters

Mijlpaal voor Vitesse: Arnhemmers 'in de plus' na ruime uitzege op FC Eindhoven

  vr 17 oktober, 23:08
  • 17 okt. 23:08
Mohamed Ihattaren in zijn documentaire

Opvallende RKC-beelden in documentaire Ihattaren: ‘Clowns man, kinderachtig!’

  wo 15 oktober, 15:28
  • 15 okt. 15:28
descheids
415 Reacties
32 Dagen lid
635 Likes
descheids
avatar

Zwakke persoonlijkheid. Vroeger al en nu nog steeds niet afgeleerd. Zo sterk doet hij het ook weer niet met de spelers die hij heeft.

Hops
409 Reacties
1.120 Dagen lid
1.147 Likes
Hops
avatar

@descheids. Moet jij nodig jij bent de minste in de samenleving

Dirk Kuijt

Dirk Kuijt
FC Dordrecht
Team: Dordrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (22 jul. 1980)

