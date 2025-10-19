De fans van ADO Den Haag zijn de slechte periode onder Dirk Kuyt nog niet vergeten, zo bleek vrijdag in het duel met FC Dordrecht, de huidige club van de Katwijker. De club uit de Hofstad won met 3-0 en het publiek besloot het uiterlijk van Kuyt belachelijk te maken.

Kuyt stopte in de zomer van 2017 met voetballen, nadat hij met Feyenoord het kampioenschap had veroverd. Nadat hij twee jaar in de jeugdopleiding van de Rotterdammers had gewerkt als trainer, ging hij in de zomer van 2022 bij ADO Den Haag aan de slag als hoofdtrainer. Succesvol werd het huwelijk niet: na zeventien officiële duels werd Kuyt ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Na bijna twee seizoenen bij het Belgische Beerschot keerde Kuyt afgelopen zomer terug naar Nederland om aan de slag te gaan bij FC Dordrecht. In zijn eerste elf wedstrijden wist de voormalig buitenspeler vier keer te winnen, vier keer gelijk te spelen en werd er drie keer verloren. ADO is na tien wedstrijden nog altijd foutloos en gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.

Tijdens de wedstrijd besloten de Haagse fans een sneer uit te delen aan Kuyt. “Daar boven op die berg, staat Dirk Kuyt. Hij liet zijn kop verbouwen en hij ziet er niet meer uit”, zo klonk het vanaf de tribunes in het WerkTalent Stadion. Daarmee wordt verwezen naar de geruchten uit 2021 dat Kuyt een facelift zou hebben ondergaan. Dit ontkende de oud-voetballer, die wel toegaf dat hij een ooglidcorrectie had laten doen.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.