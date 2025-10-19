pleit bij Goedemorgen Eredivisie voor een verandering in de regels rondom de VAR. kwam bij Ajax - AZ (0-2) weg met een gele kaart na een elleboogstoot richting Wouter Goes. Volgens Seuntjens zou het beter zijn als een videoscheidsrechter gewoon rood mag geven in plaats van de scheids naar het scherm te roepen.

Weghorst viel zaterdagavond in het duel tussen Ajax en AZ in negatieve zin op. De spits van de Amsterdammers deelde een elleboogstoot uit aan Goes, waarna de aansluitingstreffer van Youri Baas na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. Waar Jeroen Manschot in eerste instantie geen kaart gaf, deelde hij na het zien van de beelden een gele kaart uit. De hele tafel bij Goedemorgen Eredivisie begrijpt niets van die beslissing.

Artikel gaat verder onder video

“Ik snap het niet zo goed, als je dan als scheidsrechter naar de zijkant wordt geroepen…”, begint Bram van Polen. “Er is geen bal in de buurt en je ziet overduidelijk dat hij vol zijn elleboog plaatst in zijn borst… Ik vind dit echt rood.” Daar zijn alle tafelgenoten het mee eens. Seuntjens heeft wel een theorie waarom Weghorst mocht blijven staan. “Puur om het feit dat het tegen Wouter Goes is, denk ik”, aldus de spits van Lommel SK. “Dat kan niet, maar ik denk wel dat scheidsrechters dat meenemen. Dat ze denken: Het is Goes, dus er zal wel iets gebeurd zijn.”

Van Polen benadrukt dat Manschot door de VAR naar het scherm werd geroepen. “Die hoort dan toch te zeggen dat dit rood is”, aldus het icoon van PEC Zwolle. “Ik vind dat de VAR de scheidsrechter niet eens hoeft te roepen”, stelt Seuntjens een regelwijziging voor. “De VAR moet gewoon zeggen dat het rood is en dat kunnen ze vaker doen, want elke scheidsrechter moet dit rood vinden. Een scheidsrechter hier naar het scherm roepen, slaat nergens op.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.