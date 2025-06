Naam nieuwe club Kuijt zingt rond: ‘Hardnekkig gerucht’

Dirk Kuijt kan zomaar eens terugkeren op de Nederlandse velden. De trainer die onlangs afscheid nam van Beerschot na de degradatie, wordt ‘hardnekkig’ in verband gebracht met FC Dordrecht, weet Arco Bomgaars van AD De Dordtenaar.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Kuijt en Beerschot uit elkaar gingen. De samenwerking werd niet verlengd. De oud-speler van Feyenoord wist in zijn eerste seizoen kampioen te worden van de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. In het seizoen erna eindigden de Antwerpenaren kansloos onderaan de Pro League.

LEES OOK: Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC

Na het vertrek van John Heitinga als assistent-trainer van Liverpool werd de naam van Kuijt veelvuldig genoemd als zijn opvolger. Een vertrek bij Beerschot leek immers al waarschijnlijk en Kuijt kende als speler mooie jaren in de Engelse havenstad. Later bleek dat een andere Feyenoord-legende de positie naast Arne Slot op de bank zou gaan bezetten: Giovanni van Bronckhorst.

Na het vertrek van Dordrecht-trainer Melvin Boel naar Go Ahead Eagles, krijgt clubwatcher Bomgaars veel vragen over zijn opvolger, schrijft hij op X. “Een naam circuleerde en circuleert daarbij hardnekkig: Dirk Kuijt”, aldus de journalist. Kuijt was eerder actief als trainer in de Keuken Kampioen Divisie bij ADO Den Haag.

Veel vragen uiteraard over de mogelijke nieuwe trainer van FC Dordrecht. Een naam circuleerde en circuleert daarbij hardnekkig: Dirk Kuijt. — Arco Bomgaars (@arcobomgaars) June 23, 2025

