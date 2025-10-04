Lucas Woudenberg (ex-Feyenoord) scoort, maar moet voor straf 20 keer opdrukken van Dirk Kuijt

Dirk Kuijt heeft na de wedstrijd tussen FC Dordrecht en VVV-Venlo een grappige onthulling gedaan over . De linksback maakte een prachtige goal, maar deed dat niet met binnenkant van de voet. Juist hierop hebben de Dordtenaren afgelopen week getraind.

FC Dordrecht liet afgelopen dinsdag veel kansen liggen op bezoek bij FC Eindhoven (2-2). “Daarom mochten we op de training alleen maar met binnenkant voet afwerken”, onthult Kuijt zijn voorbereiding op het eerstvolgende duel, tegen VVV.

Artikel gaat verder onder video

FC Dordrecht boekte vrijdag na zes wedstijden weer eens een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie. Oud-Feyenoorder Woudenberg wees zijn ploeg de weg in het thuisduel tegen VVV. De linksback deed dat met een verwoestende knal met de wreef.

Kuijt dacht nog eens terug aan de trainingen, waar Dordt dus alleen met de binnenkant van de schoen mocht afwerken. “Als De punishment (straf) als ze dat niet deden, moesten ze twintig keer opdrukken. Dat ik zei tegen Lucas: het was een mooie goal, maar niet met de binnenkant voet, dus twintig keer opdrukken”, lacht de oefenmeester.

Of Woudenberg de straf daadwerkelijk heeft uitgevoerd? “Dat denk ik niet, maar het was een fantastische goal”, aldus Kuijt.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!