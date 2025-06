Zaakwaarnemer Kuijt onthult details van terugkeer oefenmeester in Nederland

Dirk Kuijt wordt de opvolger van Melvin Boel bij FC Dordrecht. Dat meldt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen aan ESPN. Het is de bedoeling dat de voormalig international zijn krabbel gaat zetten onder een eenjarige verbintenis.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Kuijt en Beerschot uit elkaar gingen. De samenwerking werd niet verlengd. De oud-speler van Feyenoord wist in zijn eerste seizoen kampioen te worden van de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. In het seizoen erna eindigden de Antwerpenaren kansloos onderaan de Pro League.

Na het vertrek van John Heitinga als assistent-trainer van Liverpool werd de naam van Kuijt veelvuldig genoemd als zijn opvolger. Een vertrek bij Beerschot leek immers al waarschijnlijk en Kuijt kende als speler mooie jaren in de Engelse havenstad. Later bleek dat een andere Feyenoord-legende de positie naast Arne Slot op de bank zou gaan bezetten: Giovanni van Bronckhorst.

Ondanks dat Kuijt dus misgrijpt als assistent van Slot, hoeft hij niet lang zonder werk te zitten. Hij gaat namelijk aan de slag bij FC Dordrecht, zo bevestigt Jansen. "Dat gaat goed komen, hij tekent voor een jaar", laat hij weten. Afgelopen week werd nog glashard ontkent door Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, dat Kuijt in beeld was, maar na het afketsen van andere kandidaten kwam de voormalig Feyenoorder toch hoger op de wensenlijst van Dordrecht.

Kuijt volgt 'the hard way' als trainer

De Schapenkoppen hebben een nauwe samenwerking met Feyenoord, waar Kuijt eerder trainer was in de academie. Vervolgens stond hij op eigen benen bij ADO Den Haag en Beerschot. "Kuijt volgt een wellicht ander trainerstraject dan vele anderen, the hard way", aldus Jansen. "En daar is helemaal niets mis mee. Dit lijkt me een goede uitkomst voor alle partijen, ook Dordrecht."

Bij Dordrecht wordt Kuijt de opvolger van Boel, die afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie en daardoor de play-offs in ging om promotie/degradatie. Hierin werd het na strafschoppen uitgeschakeld door Willem II.

