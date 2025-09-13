Live voetbal 13

Nieuwe Dirk Kuijt gespot bij Feyenoord

Dirk Kuijt bij Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 12:32

Dennis van Eersel denkt dat Sem Steijn zomaar eens de ‘nieuwe Dirk Kuijt’ kan worden bij Feyenoord, zo vertelt de journalist van Rijnmond. De volger van de Rotterdammers ziet veel gelijkenissen tussen de carrières van Steijn en Kuijt.

Steijn werd afgelopen interlandperiode voor het eerst opgeroepen door Ronald Koeman. De aanvoerder van Feyenoord maakte zijn debuut, en daar zal het volgens Van Eersel niet bij blijven. “Het is misschien een gekke vergelijking, maar misschien kan hij zich doorontwikkelen zoals Dirk Kuijt dat deed”, steekt hij van wal.

“Bij elke stap die hij maakte in zijn carrière waren er twijfels, maar steeds trok hij zich op aan dat hogere niveau. Bij elke stap van Steijn waren er ook twijfels, maar als hij zich door ontwikkelt dan is het misschien helemaal niet onlogisch dat hij bij Oranje een blijvertje gaat zijn”, vervolgt Van Eersel.

Ook voormalig Feyenoord teammanager Bas van Noortwijk is positief over de aanvallende middenvelder van de Rotterdammers. “Hij is constant met zichzelf bezig en wil verbeteren, dat is wel een goede startpositie om dat in de loop der jaren vol te houden. Van de buitenkant gezien denk ik dat het een ideale speler is. Hij is fris, heeft een mening en durft wat te zeggen. In hoe hij overkomt vind ik hem een aanwinst”, zegt hij.

