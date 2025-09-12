Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert twee wijzigingen door tegen Heerenveen

Robin van Persie voert naar verwachting twee wijzigingen door in de basisopstelling van Feyenoord, dat de Eredivisie zaterdagavond hervat met een thuisduel tegen sc Heerenveen (21.00 uur). Volgens 1908.nl mag zich opmaken voor zijn eerste basisplaats van het seizoen als rechtsback en voert Van Persie ook een wijziging door op de linksbackpositie.

Feyenoord is uitstekend begonnen aan de competitie. In de laatste speelronde voor de interlandbreak werd in de Rotterdamse derby op Het Kasteel betrekkelijk eenvoudig gewonnen van Sparta: 0-4. Door de zege staat de ploeg van Van Persie, ondanks het feit dat het een wedstrijd minder speelde dan vrijwel alle andere teams, nu bovenaan.

Artikel gaat verder onder video

Op Het Kasteel vierde Read als invaller zijn rentree. 1908 verwacht dat de negentienjarige rechtsback tegen Heerenveen zijn eerste basisplaats van het seizoen gaat krijgen, wat ten koste zou gaan van Bart Nieuwkoop. Laatstgenoemde kan zich vermoedelijk wel opmaken voor een invalbeurt, want Read lijkt nog niet klaar om de volle 90 minuten te blijven staan.

Jordan Bos was tegen Sparta op fraaie wijze verantwoordelijk voor de 0-1, door een afgeslagen hoekschop ineens binnen te poeieren. De zomeraanwinst vloog in de interlandperiode echter heen en weer naar zijn vaderland Australië en zou daarom nu rust krijgen van Van Persie. In zijn plaats zou Gijs Smal mogen starten als linksback.

De overige negen spelers die op Het Kasteel mochten beginnen behouden naar verwachting hun basisplaatsen. Dat betekent onder meer dat Leo Sauer, die namens Slowakije uitblonk tegen Duitsland, miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra andermaal op de bank houdt.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen sc Heerenveen: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.