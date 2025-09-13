‘De kans dat hij bijtekent bij Feyenoord, wordt steeds kleiner’

De kans dat zijn contract bij Feyenoord verlengt, wordt steeds kleiner. Dat meldt Dennis van Eersel van Rijnmond. De middenvelder, voormalig aanvoerder van de Rotterdammers, beschikt over een aflopend contract en lijkt niet te willen bijtekenen.

In de nieuwste aflevering van FC Rijnmond bespreken de analisten eerst zijn rol in Oranje, waarna de contractsituatie ter sprake komt. “Het mag duidelijk zijn: Feyenoord wil heel graag dat Timber bijtekent. Maar de kans dat dat gebeurt, wordt steeds kleiner”, aldus Van Eersel.

Artikel gaat verder onder video

Hij vervolgt: “Waarom zou hij nú wel bijtekenen? Feyenoord wil het heel graag, maar ik begrijp dat het een lastig verhaal wordt.” Omdat Timber vooralsnog geen nieuwe handtekening heeft gezet, ontnam Robin van Persie hem de aanvoerdersband.

Timber ligt officieel nog vast tot medio 2026, maar lijkt zijn contract niet te verlengen. Afgelopen week meldde Algemeen Dagblad dat Feyenoord mogelijk nog een opvallende troefkaart in handen heeft bij de onderhandelingen.