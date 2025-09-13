‘De kans dat hij bijtekent bij Feyenoord, wordt steeds kleiner’

De kans dat Quinten Timber zijn contract bij Feyenoord verlengt, wordt steeds kleiner. Dat meldt Dennis van Eersel van Rijnmond. De middenvelder, voormalig aanvoerder van de Rotterdammers, beschikt over een aflopend contract en lijkt niet te willen bijtekenen.
In de nieuwste aflevering van FC Rijnmond bespreken de analisten eerst zijn rol in Oranje, waarna de contractsituatie ter sprake komt. “Het mag duidelijk zijn: Feyenoord wil heel graag dat Timber bijtekent. Maar de kans dat dat gebeurt, wordt steeds kleiner”, aldus Van Eersel.
Hij vervolgt: “Waarom zou hij nú wel bijtekenen? Feyenoord wil het heel graag, maar ik begrijp dat het een lastig verhaal wordt.” Omdat Timber vooralsnog geen nieuwe handtekening heeft gezet, ontnam Robin van Persie hem de aanvoerdersband.
Timber ligt officieel nog vast tot medio 2026, maar lijkt zijn contract niet te verlengen. Afgelopen week meldde Algemeen Dagblad dat Feyenoord mogelijk nog een opvallende troefkaart in handen heeft bij de onderhandelingen.
De conclusies op een rijtje: áls hij al gaat bijtekenen, zal het met frisse tegenzin zijn en wellicht ook omdat hij weinig andere opties heeft (of géén). Plus: van Persie is natuurlijk ontzettend dom geweest om hem tijdens de periode dat die jongen nog aan het wikken en wegen was, zijn aanvoerdersband af te nemen en dat niet alléén, maar die ook nog eens wél te geven aan een totale nieuweling. Dom met hoofdletter D. Een grotere degradatie is er niet voor een aanvoerder. Timber heeft dat gevoeld, dat is 100% zeker. Die jongen voelt zich genaaid tot op het bot. En dan zou je dan moeten tekenen en moeten werken met juist degene die je zo heeft weggezet? Dus of niet tekenen, dan hebben ze niks, of wel tekenen en straks gratis de deur uitwandelen.
Duh. bijtekenen betekent 1 of 2 ton meer das mooi. MAAR hij komt dan nog moeilijker weg dan nu al het geval is EN hij verdient doordat hij gratis is veel meer extra dan de 2 ton of zo nu.. Kloese zal hem in de winter proberen te slijten voor een habbekrats. Koeman weet wat hij aan gem heeft dus al zet Persie in opdracht van Kloese hem op de bank, zijn deelname komt niet in gevaar, want die troef zal ook worden uitgespeeld
Tsja beste mensen. Dit is nieuws dat meerdere voetballiefhebbers al tijden op deze website hebben verteld. Van Persie heeft het verknald door Timber publiekelijk te vernederen door het afnemen van de aanvoerdersband. Er is geen liefde meer tussen timber en feijenoord. De koek is op! Van Persie persoonlijk verantwoordelijk voor het mislopen van minimaal 25mln aan transferinkomsten doordat Timber niet bijtekent. Het is een hard gelach voor de pronvincieclub op zuid dat al hevig in zware financiele problemen zit. Nog niks gezien van Tensted, Diara, Borges, valente en steijn. Daarnaast nog steeds Zerrouki, Ivanusec en een paar andere misaankopen op de payroll met zware maandelijkse salarissen. De club is zeer angstig en beeft bij het denken bij het gratis vertrek van Timber en hopen op genade.
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡
@arena, eerlijk gezegd valt het mij eigenlijk al niet eens meer op. Ik zie het vooral als een groot compliment en stimulans. Een bevestiging dat ik gewaardeerd wordt hier. Als je succesvol bent heb je altijd fanboys als jurgen. Dus eigenlijk een groot compliment.
Laat die jongens toch, ze hebben niks anders in hun leven en dit vinden ze leuk.. hier krijgen ze wel een like terwijl ze op hun datingprofiel nog nooit 1 bezoeker of like hebben gehad. Vanavond staat alweer een zware wedstrijd voor de boeg tegen PEC.. en het gebeurd over en weer. Het enige verschil is dat Voetbalhoofdstad en Arena verder niks inhoudelijks te melden hebben.
Gewoon een deal met hem maken, hoger salaris, gelimiteerde transfersom of delen in zijn transferprijs. Daar moet je toch altijd uitkomen! Alles is beter dan gratis weg laten lopen. Al geef je hem 30% van zijn transferprijs, dat is potentieel veel meer dan tekengeld dat hij kan beuren als hij gratis wegloopt. Dus win win creëren Don Kloesoe ! En voor Timber is het veel fijner om op die manier weg te gaan en het geeft hem een extra zekerheid van inkomsten mocht hij (weer) een grote blessure oplopen. Dus kom op !
Dit is natuurlijk niet leuk om te lezen alleen heb ik doorgekregen dat het gaat om laatste details. Gelukkig vergaat de wereld niet en staat Feyenoord sterker dan ooit, met of zonder Timber. Gebeurd ook bij elke clubs trouwens.. vind het meer dan logisch dat Timber aanvoerder af is. Van Persie is ook niet voor niks Trainer van de maand geworden ;).
@Ome Barend Lieve oom, ik ben altijd zo trots op het feit dat jij zulke goede connecties hebt bij Feyenoord! Daardoor weet je echt het laatste nieuws! Laat die andere hier maar kletsen, de oompjes van deze mensen zitten werkeloos thuis terwijl jij een topper bent!
De conclusies op een rijtje: áls hij al gaat bijtekenen, zal het met frisse tegenzin zijn en wellicht ook omdat hij weinig andere opties heeft (of géén). Plus: van Persie is natuurlijk ontzettend dom geweest om hem tijdens de periode dat die jongen nog aan het wikken en wegen was, zijn aanvoerdersband af te nemen en dat niet alléén, maar die ook nog eens wél te geven aan een totale nieuweling. Dom met hoofdletter D. Een grotere degradatie is er niet voor een aanvoerder. Timber heeft dat gevoeld, dat is 100% zeker. Die jongen voelt zich genaaid tot op het bot. En dan zou je dan moeten tekenen en moeten werken met juist degene die je zo heeft weggezet? Dus of niet tekenen, dan hebben ze niks, of wel tekenen en straks gratis de deur uitwandelen.
Duh. bijtekenen betekent 1 of 2 ton meer das mooi. MAAR hij komt dan nog moeilijker weg dan nu al het geval is EN hij verdient doordat hij gratis is veel meer extra dan de 2 ton of zo nu.. Kloese zal hem in de winter proberen te slijten voor een habbekrats. Koeman weet wat hij aan gem heeft dus al zet Persie in opdracht van Kloese hem op de bank, zijn deelname komt niet in gevaar, want die troef zal ook worden uitgespeeld
Tsja beste mensen. Dit is nieuws dat meerdere voetballiefhebbers al tijden op deze website hebben verteld. Van Persie heeft het verknald door Timber publiekelijk te vernederen door het afnemen van de aanvoerdersband. Er is geen liefde meer tussen timber en feijenoord. De koek is op! Van Persie persoonlijk verantwoordelijk voor het mislopen van minimaal 25mln aan transferinkomsten doordat Timber niet bijtekent. Het is een hard gelach voor de pronvincieclub op zuid dat al hevig in zware financiele problemen zit. Nog niks gezien van Tensted, Diara, Borges, valente en steijn. Daarnaast nog steeds Zerrouki, Ivanusec en een paar andere misaankopen op de payroll met zware maandelijkse salarissen. De club is zeer angstig en beeft bij het denken bij het gratis vertrek van Timber en hopen op genade.
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡
@arena, eerlijk gezegd valt het mij eigenlijk al niet eens meer op. Ik zie het vooral als een groot compliment en stimulans. Een bevestiging dat ik gewaardeerd wordt hier. Als je succesvol bent heb je altijd fanboys als jurgen. Dus eigenlijk een groot compliment.
Laat die jongens toch, ze hebben niks anders in hun leven en dit vinden ze leuk.. hier krijgen ze wel een like terwijl ze op hun datingprofiel nog nooit 1 bezoeker of like hebben gehad. Vanavond staat alweer een zware wedstrijd voor de boeg tegen PEC.. en het gebeurd over en weer. Het enige verschil is dat Voetbalhoofdstad en Arena verder niks inhoudelijks te melden hebben.
Gewoon een deal met hem maken, hoger salaris, gelimiteerde transfersom of delen in zijn transferprijs. Daar moet je toch altijd uitkomen! Alles is beter dan gratis weg laten lopen. Al geef je hem 30% van zijn transferprijs, dat is potentieel veel meer dan tekengeld dat hij kan beuren als hij gratis wegloopt. Dus win win creëren Don Kloesoe ! En voor Timber is het veel fijner om op die manier weg te gaan en het geeft hem een extra zekerheid van inkomsten mocht hij (weer) een grote blessure oplopen. Dus kom op !
Dit is natuurlijk niet leuk om te lezen alleen heb ik doorgekregen dat het gaat om laatste details. Gelukkig vergaat de wereld niet en staat Feyenoord sterker dan ooit, met of zonder Timber. Gebeurd ook bij elke clubs trouwens.. vind het meer dan logisch dat Timber aanvoerder af is. Van Persie is ook niet voor niks Trainer van de maand geworden ;).
@Ome Barend Lieve oom, ik ben altijd zo trots op het feit dat jij zulke goede connecties hebt bij Feyenoord! Daardoor weet je echt het laatste nieuws! Laat die andere hier maar kletsen, de oompjes van deze mensen zitten werkeloos thuis terwijl jij een topper bent!